PTT, 20 yaş üzerindekiler için destek parası ayırdı! 40 bin TL'ye kadar hemen ödeme alın!

PTT üzerinden verilecek yeni destek ödemelerinde 40.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. PTT üzerinden yapılan kampanya duyurularında kalk rede şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 40000 TL'ye kadar kullanabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle diğer bankalardan kredi notu düşük olduğu için kredi onayı alamayan tüm vatandaşlar için yapılacak olan kampanyalarda 40000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi alabilmektedir.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç veriler ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni işlemlerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bir kredi paketi hazırlandı. Kredi işlemlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda aynı gün içinde kredi hizmeti sunaca olan bankalar üzerinden sizlerde 40000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz.

Sms ile başvuru

Sms ile başvuru yaparak, 40000 TL ödeme alacak olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini hemen cep telefonları üzerinden yapabilecek. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 30, 50 numarasına göndermeniz gerekiyor. Ptt yazıp boşluk bırakıp, bu mesajı: 30 50 numarasına gönderen tüm vatandaşlar destek kredi kampanyalarından faydalanarak acil ihtiyaç kredisi kampanyaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. En yakın PTT şubesine giderek de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu kredileri, özellikle emekli olan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde kredi kullanabileceklerdir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi almak istiyorsanız, emekli maaşınızın bu banka üzerinden alınması şarttır.