Ziraat Bankası emekli promosyon limitlerini güncelledi! Ekim-Kasım-Aralık ayı ne kadar emekliye promosyon verilecek?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişilere, emekli promosyon ödemesi yapılmaya devam ediyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvuru yaparak emekli promosyonu albileceksiniz. 2022 yılının Ekim ayından itibaren tekrardan bu bankadan emekli maaş promosyonu alacak kişiler, belirli şartlara uygun olarak 3 yıllık maaş taşımama sözünüze, emekli promosyonu ödemesi yapacaktır. Ziraat bankası emekli maaşı alan kişilerde bu promosyon miktarını merak etmektedirler. Birçok bankanın yaptığı emekli promosyon kampanyalarından faydalanacak olan kişilere, Ziraat Bankası'da destek vereceğini açıkladı!

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR?

SSK Bağkur ve Memur emeklisi olan herkes, başvuru yaparak 3 yıl boyunca bu bankadan maaş almaya karar verirse, bu bankadan emekli promosyonu almaktadırlar. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişiler, 500 TL ödeme alacaklardır. 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alan kişiler ise 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişiler ise, 750 TL emekli maaşı promosyonu alabileceklerdir. Bu promosyonlar 3 yıllık peşin olarak ödenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat bankası üzerinden sıkıntısız bir şekilde emekli promosyonu almak istiyorsanız, başvurunuzu yapmanız yeterli olacaktır. Ziraat Bankası şubelerinden, SMS ile, ATM'lerden ve müşteri hizmetleri numarasından başvurunuzu yapacağınız gibi ayrıca bankanın Ziraat Mobil uygulaması üzerinden ve internet şubesi üzerinden de kolayca promosyon başvurusu yapabilirsiniz. Promosyon başvurusu yaptığınızda, bir diğer maaşınızı alacağınız zaman, bu promosyon sizlere ödenecektir. Ayrıca 4757 numarasına "PRO" yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak gönderen kişilerde, müşteri hizmetleri numarasından aranarak, onay alınma işlemleri yaparak, oturdukları yerden başvuru yapacaklardır.