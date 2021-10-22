PTT 18 Yaş Üzerinde Olan Herkese Nakit İmkanı ve Kredi İmkanı Sunuyor

PTT 18 yaşından büyük vatandaşlara ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Yeni başlatmış olduğu bu kredi kampanyasıyla PTT 18 yaş üzeri vatandaşlara 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi verebileceğini duyurdu. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar için bazı şartlar uygulanacaktır.

18 yaşını geçmiş vatandaşlara 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi vereceğini duyuran PTT bazı şartlar sunmuştur. Bu şartlar arasında daha öncesinde kredi başvurusunda bulunan ama kredi notunun düşük olması sebebiyle bundan faydalanamayan vatandaşların başvurabileceği yer almaktadır. Bu kampanya kapsamında 40.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar bu adımları Aktif Bank üzerinden sağlayabileceklerdir. Gerçekleştirilen başvuru adımları Aktif Bank tarafından incelenerek bu krediden faydalanma işlemi PTT şubeleri, ev, iş yeri gibi alanlardan kolaylıkla sağlanabilecektir. PTT’nin sağlamış olduğu bu ihtiyaç kredi kampanyası kredi notu düşük olan vatandaşlara verilmesinin da sağlanması nedeniyle diğer kredi kampanyalarından ayrılmaktadır. Ayrıca daha önce kredi başvurusunda bulunmuş olup onay alamayan vatandaşlar da bu kampanyadan sorunsuz bir şekilde faydalanabileceklerdir.

PTT Krediye Nasıl Başvurulur?

Kampanyadan faydalanmak için PTT vatandaşlara başvuru adımlarında büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bu kapsamda vatandaşlar hangi miktarda kredi çekmek istiyorlarsa herhangi bir şubeye gitmelerine gerek olmaksızın bulundukları her yerden başvuruda bulunabileceklerdir. Telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra Kredi yazarak bir boşluk bırakıp T.C kimlik numarası yazılarak 3050’ ye mesaj atılabilmektedir. Bu şekilde başvuru yapanlar çekebilecekleri kredi miktarı hakkında gönderilecek olan mesajla bilgi sahibi olabilmektedirler. Kısa mesaj yoluyla kredi sonuç bilgisi edinildikten sonra başvuru yapan vatandaşlara genel müdürlük aracılığıyla bilgi verilecektir.

İhtiyaç kredisine başvuracak olan vatandaşlar SMS yoluyla kolaylıkla işlem sağlayabilecekleri gibi PTT şubelerine giderek de işlem sağlayabileceklerdir. Kredisi başvuruları neticesinde olumlu cevap alındıktan sonra vatandaşlar onaylanan miktarda kredilerini kullanabileceklerdir. 18 yaş üzeri vatandaşlar düşünülerek geliştirilen ihtiyaç kampanyası dışında PTT emekli vatandaşların da yüzlerini güldürecek bir bildirimde bulunmuştur. Maaşını PTT şubelerinden çeken emekliler 40.000 TL’ye ilave olarak 80.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. Aksi durumda maaşını PTT dışında farklı kurumdan çeken emeklilerde maaşlarını PTT şubesine transfer etmeleri gerekmektedir.