ING Bank Kesin Kredi Dönemi Başlattı, Düşük Faizli Olarak Ödenecek ve Anında Sonuçlanacak

ING bank son dakika kredi kampanyası olarak, kesin onaylı kredi kampanyası başladı. Uygun faiz oranları ile verilecek bu kredi kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler hemen onay alabileceklerdir. ING Bank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak kişiler, bankanın 3000 TL ve 50.000 TL arasında 36 ay vadeli kredi alabileceklerdir. Son zamanlarda bankaların yaptığı kredi kampanyaları, oldukça merak ediliyor. ING Bank'ta kredi almak isteyenlere kesin onaylı kredi vererek, ihtiyaçlarını gidermeye çalışacak.

ING Bank, kredilerde devrim gibi kampanya yapmaya başladı. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler bu kredileri alabilmeleri için ilk olarak başvuru yapması gerekiyor. Başvuru yaptıktan sonra sizin kredi sicilinize göre değerlendirme yapılacak, bu değerlendirmeye göre de kredi kullanacaksınız. Banka kolay başvuru imkanı ile müşterilerine kredi imkanı sunacak. İşte detaylar...

ING Bank Kredi Başvurusu

ING Bank üzerinden kolay kredi başvurusu için www.ing.com.tr adresine girebilirsiniz. Bu site üzerinde kredi alacak olan kişilere, banka kredi başvuru formunu doldurmanız sonrasında aynı sayfa üzerinden kredi sonucu verilir. Kredi başvuru formunda yazdığınız banka şubesinden de onaylı kredinizi kullanırsınız. Eğer internet sitesi üzerinden başvuru yapamadıysanız, banka ING Bank mobil uygulaması üzerinden de online kredi imkanı sağlayacak.

Online olarak yapacağınız kredi başvurusunda mobil uygulamadan masrafsız kredi kullanacaksınız. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi verilecektir. Kredi almak için son dakika yapılan bu kampanyayı banka şubelerine giderek de başvuru yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.