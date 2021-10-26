PTT 1100 TL yardım parası ödemeye başladı, Başvuru yaparak sonucu öğrenin

Devlet destekli olarak verilen 1100 TL yardım paraların da ödeme yapan kurumların başında gelen PTT kurumu daha önce yardım parası onayı alan ve 1100 TL kullanmayan kişilerin blokelerini çözüyor. Daha önce 1100 TL onay alıp kullanmayan kişilerin bilindiği gibi bankalarda ve PTT şubelerinde paraları bloke olmuştu. Eğer hala muhtaç durumdaysanız ve bu parayı kullanmadıysanız PTT üzerinden başvurunuzu yaparak Hemen kimliğiniz de birlikte 1100 TL yardım parası alabilirsiniz.

1100 TL yardım parası 3faz olarak ödenmektedir. Üç faz sonrasında herhangi bir başvuru ile ilgili bilgiler verilmedi. 1100 TL yardım parası başvuru ekranında hala açık olduğunu söyleyebiliriz. 1100 TL yardım parası başvurusu yapmak istiyorsanız e-devlet sitesi üzerinden giriş yapabilir ve buradan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

PTT üzerinden 1100 TL başvuru sorgulama

PTT üzerinden 1100 TL ye kadar başvuru sorgulaması yapmak istiyorsanız, PTT şubelerine giderek kimliğiniz ile birlikte başvurunuzu yapabilir ve para yatıp yatmadığını görebilirsiniz. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapan kişiler de aynı şekilde ödeme almak ve kredi onayı olup olmadıklarını öğrenmek için PTT gişelerine gidebilir. PTT üzerinden 1100 TL başvuru yaptığınız zaman değerlendirmeye alınacak ve muhtaç durumda olmanız durumunda hesabınıza 1100 TL yatacaktır. PTT 1100 TL başvuru yapmak isteyen kişiler e-devlet sitesi üzerinden pandemi sosyal destek yardımı başvuru formunu doldurması gerekiyor.

Formu doldurduktan sonra bir hafta içinde sonucunu öğrenecek ve yine e-devlet sitesi üzerinden onay alıp almadığınızı görebileceksiniz.