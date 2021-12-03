PTT 10.000 TL üzerinde ödemeleri gişe üzerinden yapacak, Son Dakika Haberi geldi, TC kimlik numaranızla ödeme alın

PTT kampanya yapmaya devam ediyor. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 10 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. PTT ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar 10.000 TL almak istiyorsa en yakın PTT şubesine giderek sadece kimlikleri ile birlikte gişe bölümünden para çekebilir. PTT ile anlaşma yapan aktif bank yapmış olduğu kampanyada özellikle Kredi notu düşük olan kişilere 10.000 TL ödeme yapıyor. PTT üzerinden 10 bin TL ödeme almak istiyorsanız banka şubelerine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilir ve hızlı bir şekilde bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

PTT anlaşma yapmış olduğu aktif bank tarafından vermiş olduğu bu krediler de düşük faiz oranları ile işlem yaparken ilk kredi taksit ödemesini de 3 ay ertelemeli olarak yapıyor. Özellikle PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsanız 10.000 TL üzerinde de ödemeler yapılmaktadır. Emekli maaşı PTT üzerinde olan vatandaşlar yüksek limitli kredi kullanmaları durumunda hem diğer bankadaki borçlarımı da kapatarak tek bir yerden ödeme kolaylığı sağlayabilir.

10.000 TL PTT başvurusunda bulunan kişiler onay almaları durumunda istedikleri PTT şubesinden der nakit kampanyasından faydalanarak hemen Kredi kullanabiliyor. SMS atarak başvuru yapmak istiyorsanız oturduğunuz yerden hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.

PTT aktif bank ile yapmış olduğu Bu kampanyada sms ile başvuru yapacak ve kendi Bankasından maaş almış olan kişilere PTT yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını 3050 numarasına göndermeleri durumunda yardımcı olacaktır. Eğer maaş almıyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutarı hemen banka hesabınıza yatıracaksınız. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olması durumunda onay alabilirler.