EYT İçin Sevindiren Adım, EYT Çıktı, Şartları Belli Oldu, Son Durum Hakkında Açıklama Yapıldı

EYT İÇİN SEVİNDİREN ADIM... Son Dakika Hükümet Talepleri Nihayet Kabul Etti! EYT son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki EYT son durum ne? EYT bugün meclise geldi mi?

EYT için sevindiren adım nihayet atıldı! Milyonları ilgilendiren ve sevindiren adım nihayet atıldı ve hükümet talepleri kabul etti! Nihayet çözüme kavuşacak. EYT son dakika gelişmeleri sevindiren haberlerle masaya yatırıldı. 6 milyon kişinin büyük bir umutla beklediği EYT konusunda akşam saatlerinde önemli haberler geldi. Özellikle dar gelirli olduğu için yaş beklemesine rağmen çalışmak zorunda kalan milyonlarca kişi bu konuya bir çözüm bulunması için defalarca eylem yapmıştı. EYT hakkında son dakika önemli gelişmeler yaşandı. Peki EYT'de son durum ne? EYT mecliste gündeme geldi mi? Peki EYT meclis gündeminde mi? Son gelişme ne? Prim gün sayısını ve süreyi tamamlayan ancak emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar uzun zamandan beri bir yasa çıkmasını bekliyordu.

Emeklilikte yaşa takılanlar olarak prim ve gün sayısını doldurmuş olmasına rağmen yaşı tutmadığı için emekli olamayan milyonlarca kişi için umut veren haberler geliyor. Yaklaşık 6 milyon kişi bu sorunun çözülmesi için defalarca eylem yapmış ve konunun bir an önce Meclis'e gelmesini ve kabul edilmesini istemişti. EYT son dakika gelişmeleri akşam saatlerinde yaşandı. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar için önemli haberler gündemde. Alınan bilgiye göre EYT konusunda maliyet hesapları yapıldı. Peki bugün Meclis'e girdi mi? EYT ne zaman çıkacak?

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifadeyle EYT; 1999 yılında emeklilik yaşınının yükselmesine vesile olan 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmış bir kavramdır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan yeni bir kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirilmiş oldu. Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan kişiler için bu kavram kullanılıyor. 6 milyona yakın vatandaşımızın bu durumdan muzdarip olduğu bilinirken özellikle son zamanlarda sık sık EYT konusu gündeme taşındı ve sosyal medyada da kampanyalar başlatıldı. EYT sorunu konusunda hükümet yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Yapılan çalışmalarla ilgili ilk ipuçları da ortaya çıkmaya başladı.

MALİYET HESAPLARI YAPILDI

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için maliyet hesabı yapıldı. Uzun zamandan beri milyonlarca kişinin EYT sorunu konusunda talepleri bulunuyordu. Defalarca meclise gelmesine rağmen kabul edilmeyen EYT konusu çözüme kavuşacak gibi görünüyor. Alınan bilgiye göre EYT sorunu çözülürse devlete maliyeti aylık 2 milyar lira olacak. EYT konusunun çözümü için Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerdeki sistemler incelemeye alındığı da gelen bilgiler arasında.. Tüm formüllerin masaya yatırıldığı öğrenilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da konunun çözümü için talimat verdi. Yani hükümet 6 milyon vatandaşın muzdarip olduğu bu sorunun çözümüne sıcak bakıyor. Konusunda şu an için mecliste bir gündem yok ancak kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanması halinde konunun çözüme kavuşturulacağı düşünülüyor.