PTT 10.000 TL ödeme gişeler üzerinden kimlikle yapacak

PTT ihtiyaç kredisi kampanyası 10 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kimliksiz ve masrafsız olarak verilecek. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 36 ay vadeli bu krediyi kullanmak istiyorsa ister SMS atabilir isterse PTT şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte başvuru yapabilir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 10.000 TL başvuru yaptıktan sonra değerlendirmeye alınacak ve kimlik numarası üzerinden bu değerlendirilmesi sonucu mesaj olarak iletilecek.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda 36 ay vadeli kredi kullanabilir. PTT ile aktif bank arasında yapılan anlaşma ile birlikte verilecek olan bu ihtiyaç kredilerinde ki en önemli noktalardan bir tanesi bankaların kredi notu düşük olsa bile onay vermesidir.

Sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz PTT banka üzerinden kredi başvurusu yapabilir onaylanan tutarı hemen hesaba yatırabilirsiniz. PTT üzerinden verilen aktif bank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler SMS atmak istiyorsa cep telefonlarının mesaj kısmından PTT yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3050 numarasını da gönderebilir.

3050 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verir ve onaylanan tutar hemen hesabınıza yatırır. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorsa ayrıca passolig kartı kullanıyorsa passolig uygulaması üzerinden başvuru yaparak kredi kullanabilir.