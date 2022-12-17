Promosyonda 2. devre müjdesi! Paralar 25.000 TL'ye katlandı! Emekli zil takıp oynuyor

Emekli zil takıp oynuyor... Promosyonda 2. devre müjdesi! Paralar 25.000 TL'ye katlandı! Yaz ayının başından itibaren emeklilere promosyon ödemeleri yapılıyor. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını belirten milyonlarca bunun karşılığında oldukça yüksek rakamlarda ödemeler aldılar. Hatta bazı emekliler bankaların girdiği rekabetten yararlanıp daha yüksek ödeme alabilmek için bankalarını bile değiştirdi.

Emekli ve Memurlar Daha Çok Para Alacak

Sosyal medyada adeta bomba etkisi yapan ikinci bir ödeme gelebilir haberi daha olumlu sonuçlanmadan büyük bir mutluluk yarattı. Emekli promosyon ödemelerin bankalar 10.000 TL seviyelerinde rekor ödemeler önerirken. Bazı memurlara yapılacak olan ödemeler 40.000 TL’ye yaklaştı.

Bu ödemeler sayesinde borcu olan veya kış ayını nasıl atlatacağını kara kara düşünen milyonlar emekli ve memur rahat bir nefes alabildi. Yapılacak ikinci bir ödeme ile emekli ve memur bayram yaşayacaktır. Fakat henüz bu konuda hiçbir kurum umut verici bir söylemde bulunmadı.

Şimdilik kurumlar bu konunun görüşüldüğünü ve konu ile ilgili önümüzde ki dönemlerde bir karar çıkacağını belirtiyorlar. Ayrıca böyle bir ödemenin ilkbahardan önce olmayacağını da dile getiriyorlar. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı devletten gelecek haberlerde diyebiliriz.

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