Promosyon alamadım diye üzülenlere müjdeli haber verildi! 41.000 TL promosyon verilecek! Bu karara kimse inanmadı!

Emekli ve kamu çalışanları için verilen banka promosyonlarında yeni bir gelişme yaşandı! Emekli olan kişiler Ağustos ayında ve Eylül ayında emekli promosyonları ile rahat bir nefes aldı. Bankaların emekliler için vermiş olduğu promosyonlar, 2500 TL ve 7500 TL arasında oluyor. Bazı bankaların ise bu limitleri yükselttiğini ve 10 bin TL'ye kadar da ödemeler vereceği duyuruldu.

Eylül ayında biteceği söylenen promosyonlar için bazı bankalar uzatma kararı aldılar. Bankaların özellikle 30 Eylül günü aşırı yoğunluğu sebebiyle maaş taşıma işlemleri askıya alınan vatandaşlara da bu sebepten ötürü bir promosyon kampanyası daha düzenlendi.

Emekli maaşınızı promosyon veren bankaya aktararak sizlerde yüksek limitli emekli promosyonu alabileceksiniz. Kamu bankaları ve özel bankaların yaptığı bu kampanyalar sadece emekliye değil, kamu da çalışan personellere de olacaktır.

Ticaret bakanlığı personelleri 3 yıl aynı bankadan maaş almak kaydı ile 20 bin TL promosyon alıyor. Adalet bakanlığı ise bu promosyonları 3 sene için 25.000 TL olarak açıkladılar.

Bazı kamu kuruluşları promosyon için duyuru yapmaya devam ediyor!

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, üç yıl için 31 bin lira alacak. Yine Eskişehir Sağlık Müdürlüğü 3 sene için 35 bin TL olacak. Gaziantep Üniversitesi de dört sene için 35 bin TL alacak. En yüksek promosyonu ise Eskişehir anadolu üniversitesi personelleri alacak. 3 sene için toplamda 41.000 TL promosyon alacaklar. Bu tutar şu an için verilen en yüksek promosyon tutarı.

1 Ekim tarihinden sonra promosyonlarda yeni bir dönem başladı. Yüksek promosyon almak isteyenler, sözleşmelerini feshetmek kaydı ile başka bankaya taşıyarak, bu promosyonlardan faydalanacaklardır.