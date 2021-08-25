Prof. Dr. Oğuztürk'ten Biontech Yorumu! “Tam Onay Verildi”

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi’nin Biontech koronavirüs aşısına tam onay vermesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Oğuztürk merak edilenleri yanıtladı ve sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Verilen bu onayın koronavirüs aşısının tartışılmaz bir şekilde kullanılabilirliği hakkında etik ya da medikal anlamda bir problem olmadığının teyidi olduğu ifade edildi.

Pfizer Biontech aşısına verilen tam onay hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Hakan Oğuztürk, aşılamanın vaka sayıları üzerindeki etkileri hakkında da konuştu.

Pandemi sürecinde zamana karşı yarışıldığı için hızlı adımlar atılması gerektiği konusuna vurguda bulunan Oğuztürk, koronavirüs aşısının salgınla mücadelede elimizde bulunan en güçlü silah olduğunu aktardı. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, aşının hızlı bir şekilde insanlık hizmetine sunulmak için acil kullanım onayı aldığını söyledi ve bu uygulamanın yalnızca koronavirüs için değil geçmişte farklı aşılar için de aynı şekilde gerçekleştirildiğini anlattı.

Aşı karşıtlarının genel olarak aşının onay almadığını gerekçe gösterdiğini ifade eden Profesör Doktor Oğuztürk, bu konu hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu ve Biontech aşısına kalıcı onay verilmesinin bu olayı kaotik bir şekilde kullanma amacında olan art niyetli insanların ellerinden kozun alındığını söyledi.

Bunun yanı sıra, kalıcı olay verilmesinin teorik anlamda da farklı bir güç katacağını ifade eden Profesör Doktor Oğuztürk, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı. Artış hızının yüksek Delta varyantı ile ilgili olduğuna da vurgu yapan Oğuztürk, 2020 senesinin yaz döneminde aşı olamaması nedeni ile dünya genelinde çok fazla ölümlerin yaşandığını ve fazla sayıda vaka görüldüğünü aktardı. Koronavirüs aşısından Delta varyantı dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı etkinliğini devam ettirebilecek bir güce sahip olduğu da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.