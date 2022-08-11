Prim Günü Bitmeyenlere Emeklilik Hakkı! SSK'lı, Bağ-Kur'lu! Başvuran Faydalanacak...

Milyonlarca insan emekli olana kadar gün saymakla kalmıyor. Eksik primi olanlar da emekliliklerini araştırıyor. Primi eksik kişilerde borç şeklinde emeklilik sunuluyor. İşte tüm detaylar...

Milyonlarca insan emekliliğini bekliyor. Emeklilik belirli koşullara tabidir. Emeklilik için primler, yıl ve yaş şarttır. Bu, ilk şartlar arasında olduğu biliniyor. Maaş gününü çeşitli nedenlerle karşılayamayanlar için yöntem ortaya çıktı. Bundan sonra primi toplu olarak ödeyip alabilirsiniz.

İş Girişi Zamanına Bakılıyor

Askeri borç için istisnalar bulunuyor. Askerlikten önce sigorta yapılmışsa, borçlanılan süre içinde işe başlama zamanı durduruluyor. Bu yüzden emeklilik yaşında bir yıl düşüş yaşanır. Bu nedenle bazı sigortalılar, askerlik borçlanmasın bir ay kalsa bile, bir yıl erken emekli olabilmektedir. Bu sayede 12 maaş daha alma imkanına sahip olabilmektedir.

Borçlanma İstekleri Bulunuyor

Kanunların gerektirdiği şekilde borçlanma dışında prim kazanmanın bir yolu yok. Fakat bazı alanlardan borçlanma haklarıyla ilgili istekleri var. İş yaşamına staj sigortası ile başlayan kişiler, başlangıç ​​tarihini borç alıp geri çekebilir. Bu sürelerin uzun vadeli sigorta kollarından sayılmasıdır. Yine de yıllardır vergi mükellefi olan Bağ-Kur'a kayıtlı olmayan sigortalılar bulunuyor. Bu nedenle geçmiş günlerde borçlanarak kayıt yaptırmak istiyorlar. Ayrıca sigortaya kaydolmadan doğum yapan anneler de çocukları borçlandırmak istemektedirler. Ayrıca, prim alma hakkı talep etmektedir.

SGK Borçlanması Nedir?

Sigortalının emekli olabilmesi için belirli şartlar bulunur. Sigortalılık süresi, prim günü sayısı ve yaş sınırı gibi belirli şartlar bulunuyor. Ancak eksik prim günü olan sigortalılar borçlanarak tamamlayabilirler. Böylelikle eksik prim günlerini borçlanma yapılarak emekli olabilirler.

Emeklilik Borçlanması Nedir?

Uygun emeklilik kriterleri, prim zamanı, sigortalılık zamanı ve yaş gibi kriterleri içerir. Bazı durumlarda prim günlerini dolduramayan vatandaşlar emeklilik çözümleri aramaktadır. Bu durumda, devlet vatandaşlara geriye dönük prim ödeme seçeneği sunar. Ancak bu durum sadece prim gününde eksik olanlar için geçerlidir. Yasalar tarafından belirlenmiş olanları içine alır. Emeklilik borçlanmasında şunlar yararlanıyor;

Ücretsiz doğum izni olan sigorta sahibi kadınlar.

Askere giden erler.

Tıpta uzmanlık için yurt dışında, yurt içinde eğitim gören öğrenciler.

Sigortalıyken suçu bulunan ve ardında serbest bırakılan kişiler.

Grev vakitleri.

Askerlik öncesi sigortasızlar.

Tüm bunlar geriye dönük prim ödemesi gerçekleştirebilirler.