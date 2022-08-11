Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan ATM Üzerinden Alan Kişilere 30000 TL Daha Ödeme Yapılacak!

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar için 30000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacağı haberi geldi. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte sizlerde 30000 TL kadar nakit ödemesi alabilirsiniz. Emekli maaşınızı bankalar üzerinden almak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak verilecek ihtiyaç kredisinde maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda işlemleriniz hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler yapmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu, emekli kampanyasında kendi bankasından maaş alan vatandaşlar için başvuru almaya devam edecek.

Kamu bankaları üzerinden emekli başvurusu

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara daha uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi verilebiliyor. Bu işlemleri yapabilmeniz için maaşınızın bu bankalar üzerinden alınması gerekmektedir. Başvuru yapmak istiyorsanız hemen sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyaya katılabilmek için kredi şartlarına uygun bir müşteri olmanız durumunda hemen hesabınıza internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlem yaparak, kredi kullanmanız durumunda düşük faizlerden yararlanırsınız.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen emeklilere 5 dakika içerisinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden sonuç verecek olan bu bankalar nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ayrıca banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte ile işlem yapmaktadır. Sizlerde bu bankalar üzerinden emekli maaş alıyorsanız, sadece 30000 TL değil, daha yüksek limitlerde krediler kullanabilirsiniz. Emekli maaşınızı banka üzerinden alacak olan kişilere ayrıca, 750 TL'ye varan emekli promosyon imkanı da sağlanmaktadır.