Prens Charles, İklim Değişikliği Konusunda Uyardı

Prens Charles, dünya liderlerini iklim felaketinden kaçınmak ve gezegeni daha sürdürülebilir bir yola sokmak için “tehlikeli derecede dar bir fırsat penceresine” sahip oldukları konusunda uyardı.

Galler Prensi, Riyad'daki Suudi Yeşil Girişim Forumu'na ve Glasgow'daki Cop26 zirvesinden sadece bir hafta önce bir video mesajında, Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı sıfıra indirme hedefine ulaşmak için ulusların bilim adamlarından gelen "mesajı dikkate almaları" gerektiğini söyledi. 1.5C'den fazla.

Geleceğin kralı ayrıca Orta Doğu'daki liderleri iklim krizinin en kötü etkilerini önlemek için yenilenebilir enerji projeleri için “dev potansiyelden” en iyi şekilde yararlanmaya teşvik etti. Foruma hitap eden Prens Charles, petrol zengini krallığın enerji karışımını çeşitlendirmeye kararlı olduğunu görmenin "son derece cesaret verici" olduğunu söyledi.

Orta Doğu'nun bazı bölgelerinin sanayi öncesine göre 1 ila 1.5 derece daha sıcak olduğuna işaret ederek, "Bu yüksek sıcaklıkların bölgenin insanları ve ekolojisi üzerinde derin bir etkisi olması muhtemel veya zaten oluyor. ” Artan sıcaklıkların daha fazla su ve enerji arzına olan ihtiyacı artırma riski de var” dedi.

"Yıllardır vurgulamaya çalıştığım gibi, bölge güneş enerjisi, rüzgar, yeşil hidrojen ve karbon yakalama kullanımı ve depolaması dahil olmak üzere yenilenebilir enerji için büyük bir potansiyele sahip. Bu endüstriler ekonomik büyümeyi sağlayabilir ve yeşil iş fırsatlarını artırabilir.”

Prens'in yorumları, Suudi Arabistan'ın veliaht prensinin Cumartesi günü yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük petrol ihracatçısının, 2060 yılına kadar çoğunlukla fosil yakıtların yakılmasıyla üretilen sera gazı net sıfır emisyonuna ulaşmayı hedeflediğini ve elde etmeyi planladığı emisyon kesintilerini ikiye katlayacağını da sözlerine ekledi.

Bu yılın başlarında, Veliaht Prens Muhammed bin Salman, 2030 yılına kadar krallığın elektriğinin yüzde 50'sini oluşturan yenilenebilir kaynaklar ve Orta Doğu'da 50 milyar ağaç dikilmesi de dahil olmak üzere ülkenin çevresel taahhütlerini yeniden teyit etti.

Prens Charles ağaç dikme vaadini memnuniyetle karşıladı ve Suudi Arabistan'ın bölgenin yenilenebilir enerjiye geçişine öncülük etmede "kritik derecede önemli" bir role sahip olduğunu söyledi. Forumda Orta Doğu liderlerine şunları söyledi: "Eğer doğru anladıysam, Kuran, Tanrı'nın bizi yeryüzünün vekilharçları atadığını öğretir ve bu, eski göçebe deyişi açıklar: 'Camilerin en iyisi doğanın kendisidir'.

"Bu nedenle, inşaAllah [Allah'ın izniyle] en büyük umudum, bugünkü konferansın hırslarını ve pratik çözümlerini Roma'daki G20'ye ve ardından Glasgow'daki Cop26'ya götürebilmemiz ve böylece kutsal sorumluluğumuza sadık kalmamızdır - sınırları onurlandırmak. doğanın bolluğu." Prens, Cop26'nın dünya liderlerinin karbon emisyonlarını azaltma planlarını genişletmeleri ve Covid pandemisinden sonra yeşil bir geçişte ilerlemeleri için bir şans olduğunu söyledi.

“Sürdürülebilir bir geleceğin temellerini atarken yeşil bir toparlanmayı hızlandırmak için artık tehlikeli derecede dar bir fırsat penceresine sahibiz” dedi. Liderleri, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için “iddialı” planlar bulmaya çağıran şunları söyledi: “Uzmanlar, politika yapıcılara, Cop26'nın net temelleri olan ve 2050 yılına kadar net sıfır olan iddialı, ulusal olarak belirlenmiş katkıları sürdürmesi gerektiğini söylüyor.”