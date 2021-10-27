Eski Başsavcı, İngiliz IŞİD Üyelerini Suriye Kamplarında Bırakmak Bir Korkaklık Olduğunu Söyledi

İngiliz IŞİD üyelerinin ve çocuklarının süresiz olarak tutulduğu Suriye kampları, eski savcılık müdürü tarafından "korkağın Guantanamo'su" olarak etiketlendi.

Lord Macdonald mevcut durumu, yüzlerce terör zanlısını yargılanmadan tutmak için kullanılan Guantanamo Körfezi'ndeki ABD tarafından yönetilen gözaltı kampıyla karşılaştırdı. "Sanırım sadece sorumluluk alma isteksizliğini gösteriyoruz, bence bu kişisel olarak bir utanç… Guantanamo'nun bir korkak biçimi" dedi.

Pazartesi günü Tüm Partiler Parlamento Grubu'na (APPG) Suriye'de İnsan Ticareti Yapan Britanyalılar hakkında ifade veren tanıklar arasındaydı. Oturum, Birleşik Krallık'ın politikasının, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yönetilen kamplardan insanları geri gönderen ABD, Almanya, Finlandiya ve Danimarka da dahil olmak üzere artan sayıda ülke ile çeliştiğini duydu.

İngiltere, vatandaşların gönüllü olarak geri dönmelerini önlemek için vatandaşlıktan yoksun bırakma ve diğer tartışmalı yasal önlemleri kullanırken, birçoğunun 2019'un başından beri tutulduğu kamplardan ve hapishanelerden İngiliz vatandaşlarını geri göndermeyi reddetti. Bakanlar, Irak veya Suriye'de yargılanma olasılığını gündeme getirdiler, ancak Lord Macdonald, lojistik ve uluslararası hukuk gerekçesiyle bu olasılığı “akılsız” olarak nitelendirdi. Hükümeti “adalet sistemimizi gevşetmeye” ve İngiltere'den Suriye'ye seyahat eden şüpheli IŞİD üyelerini resmen yargılamaya çağırdı.

Lord Macdonald, “Bu kişilerin birçoğunun kovuşturma ile karşı karşıya kalacağından eminim çünkü çok şey biliyoruz ve birçoğu sosyal medyada kendileri hakkında konuştu” dedi. "Serbest bırakmamız gereken insanlara bazı kısıtlamalar getirebileceğimiz başka yollar da var." ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Bürosu'ndan eski bir üst düzey yetkili, insanları IŞİD kamplarından geri göndermenin “güvenlik açısından yapılması gereken doğru şey” olduğunu söyledi.

2018'den bu yılın başlarına kadar departman koordinatör yardımcısı olan Chris Harnisch, Trump yönetiminin "her yaştan Amerikalıyı" geri almayı seçtiğini söyledi. APPG'ye, "hilafetin yeniden ortaya çıkmasını önlemek" için diğer ülkelerin de aynısını yapması gerektiğini ve "uygulanabilir bir alternatif" olmadığını söyledi.

"Isis'in liderliği, hapishanelerdeki ve kamplardaki erkek, kadın ve çocukların stratejik varlıklar olduğunu açıkça ortaya koydu."

“ABD, Birleşik Krallık ve tüm dünya daha fazla risk altında… El-Hol bu noktada halifeliğin başkentidir - bu kampta dünyanın herhangi bir yerinden daha fazla IŞİD ideolojisine bağlı yaşayan daha sert taraftarlarınız var.”

Harnisch, kaçışların IŞİD'in Suriye ve Irak'taki saflarını güçlendirebileceği, başka yerlerdeki savaş alanlarına seyahat edebileceği veya fark edilmeden eve dönüp saldırılar planlayabileceği konusunda uyardı. Bakanları, Afganistan'da Taliban'ı güçlendiren ve 2013'te IŞİD'in yükselişine katkıda bulunan önceki hapishane molalarının etkilerine bakmaya çağırdı.

Harnisch, IŞİD kamplarının ve hapishanelerinin, IŞİD için para toplama ve propaganda da dahil olmak üzere radikalleşme ve terörist faaliyetlerin bir "sıcak yatağı" olduğunu ve aşılanmış çocukların gelecekteki bir tehdit haline gelebileceğini söyledi. Birleşik Krallık'ı "vatandaşlıktan çıkarmadan önce iki kez düşünmeye" çağırdı ve ekledi: "Böyle bir yaklaşım yanlış yönlendirilir ve hepimizi daha az güvenli hale getirir."