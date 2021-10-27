Polonya, Belarus'tan Göç Akışını Engellemek İçin Sınırı Militarize Ediyor

Polonya'nın Belarus sınırındaki askeri varlığı, göçmenlerin hafta sonu ülkeye girmeye çalışmasının ardından çıkan şiddet olaylarını kontrol altına almak için artırılıyor. Şimdi on bin asker, 3 kilometre derinliğindeki bir alanda devam eden olağanüstü halin ortasında Polonya sınırını yönetecek. Son aylarda, çoğu Orta Doğu'daki savaşın parçaladığı ülkelerden on binlerce göçmenin Belarus'tan Schengen Bölgesi'ne geçmeye çalıştığına inanılıyor.

Belarus makamları tarafından ülkenin sınırlarının AB'ye açık bir kapı olduğuna inandırılarak Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına götürüldüler. Ancak güvenli geçiş yerine dikenli tellerle ve insan hakları avukatlarının The Independent'a “son derece insanlık dışı” olarak nitelendirdiği koşullarla karşılaşıyorlar.

En son sınırda Bug nehrini geçmeye çalışırken ölen 19 yaşındaki Suriyeli bir erkek olmak üzere, sınır boyunca çeşitli yerlerde şimdiye kadar sekiz göçmen ölü bulundu. Orta Doğu'dan gelen diğer göçmenler, son haftalarda sınır bölgesindeki tarlalarda ve ormanlarda ölü bulundu.

Değişen mevsimlerle birlikte koşullar giderek daha da sertleşirken, Polonya ve Belarus sınır muhafızları arasındaki insansız topraklarda mahsur kalan gruplar haftalarca dışarıda kamp kurdu. Bu koşullar, 70 kadar göçmenden oluşan bir grubun hafta sonu Polonya dikenli tel çitlerinden geçmeye çalışmasına ve Polonya sınır muhafızlarıyla çatışmaya yol açtı. Kavgada taş ve dalların fırlatılmasının ardından iki gardiyan kısa süreliğine hastaneye kaldırıldı.

Şiddete yanıt olarak, Polonya Savunma Bakanlığı şimdi sınırdaki askeri varlığı güçlendirmeye karar verdi. Göçmenleri dışarıda tutmak için 400 milyon avroya mal olacak bir duvar inşa etme planları da var. Yine de, hafta sonundaki olayların gösterdiği gibi, artan krizi kontrol altına alma girişimleri için tartışmasız en büyük riski oluşturan şey yeterli insani yardımın olmaması.

Polonya sınır polisi, The Independent'ın sınırda mahsur kalan göçmenlere insani yardım sağlanmasına ilişkin netlik için tekrarlanan taleplerine yanıt vermeyi reddetti.

Bu arada neredeyse her gün üzücü hikayeler ortaya çıkıyor. Kongolu hamile bir kadın, Polonyalı muhafızlar tarafından sınırdaki çitin üzerinden "çöp torbası gibi" atıldığını ve iki gün sonra düşük yaptığını söyledi.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Polonya makamları krizi ele alış biçimleriyle ilgili sert eleştiriler için geliyorlar. Ancak suçlamada aslan payının Belarus cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ve ülkesinin AB'ye karşı “hibrit savaş” taktiklerinden kaynaklandığı da yaygın olarak kabul ediliyor.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kamiński geçtiğimiz günlerde Polonya tarafından sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışan göçmenlere gönderilen bir kısa mesaj paylaştı. “Polonya sınırı mühürlendi. Belarus makamları size yalan söyledi. Minsk'e geri dön! Belarus askerlerinden hap almayın” yazıyor.

Haplara yapılan atıf, Litvanya sınır yetkililerinin Belarus memurlarının göçmenlerin sınır geçişinde hayatta kalmalarına yardımcı olmak için metadon içerdiği varsayılan “tuhaf haplar” dağıttığı yönündeki iddialarının ardından geldi. Belarus'un teşvik ettiği göçmen akını, Polonya'nın Almanya sınırında domino etkisine neden oluyor. Yüzlerce fazladan polis memuru görevlendirildi ve aşırı sağ göçmen karşıtı gruplar protesto için toplandı.

Bütün bunlar, Lukashenko'nun AB'yi istikrarsızlaştırma taktiklerinin işe yaradığını gösteriyor.

2015 göçmen krizinin aksine, Almanya'nın savaş nedeniyle yerinden edilmiş kişilere Avrupa'da hoş geldiniz sağlanmasında kilit bir rol oynadığı zaman, şimdi mültecilerin ulusal güvenliğe tehdit olarak görüldüğü bir durum ortaya çıkıyor.

Sınırda sıkışmış insanları temsil eden avukatlar için, krizin uzun vadeli tek çözümü, Belarus'un kötü niyetli eylemlerine karşı koymak için koordineli bir AB stratejisidir.

“Hem Polonya hükümetinin hem de tüm Avrupa Birliği'nin, yalnızca Afganistan'daki çatışmanın ışığında değil, aynı zamanda bunun gelecekteki diğer durumlarında da savaşlardan kaçanların hayatlarını korumaya yardımcı olacak Belarus eylemleriyle başa çıkmak için bir strateji geliştirmesini bekliyoruz. Varşova Bölge Barosu Sözcüsü Grzegorz Kukowka, The Independent'a verdiği demeçte.

Ancak şimdilik Polonya hükümeti kısa vadeli düzeltmelere odaklanmış görünüyor. Binlerce asker daha konuşlandırarak sınırdaki şiddeti bastırmayı umuyor. Ancak uygun bir insani çözüm olmadan ve Belarus'un eylemlerinin kontrolsüz bir şekilde devam etmesine izin verilirken, gerilimlerin sadece tırmanması muhtemel görünüyor.