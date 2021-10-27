Sudan Darbe Generali, Başbakanın 'Kendi Güvenliği İçin' Tutuklandığını Söyledi

Sudan'ın iktidar generali, ülkenin geçiş hükümetini devirme kararını "iç savaşı" engellediğini söyleyerek savundu ve devirdiği başbakanın tutuklanmadığını, "kendi güvenliği için" tutulduğunu ekledi.

General Abdel Fattah al-Burhan, diğer bakanlara, gözaltına alınan ordunun sokaklardaki protestolara rağmen yargılanabileceğini söyledi. Eylemlerinin bir darbe olduğunu reddetti ve bir seçim takvimi ile ilerleme sözü verdi.

Başbakan Abdalla Hamdok, Pazartesi günü diğer birkaç üst düzey sivil yetkili ve siyasi şahsiyetle birlikte tutuklandı. Birçoğunun nerede olduğu hala bilinmiyor. General Burhan, başbakanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ordu daha sonra şehirdeki girişleri, köprüleri ve havaalanını kapatırken, görgü tanıkları The Independent'a telefon ve internet hatlarının kesildiğini, dükkanların kapatıldığını ve insanların panikle ekmek satın aldığını söyledi. Hareket, General Burhan'ın bir yönetici konseyin liderliğini sivil yönetime devrederek ordunun gücünü azaltarak planlanmasından bir aydan kısa bir süre önce geldi.

Sudan'da ordunun bu hamlesine şiddetle karşı çıkan kitlesel protestolar yaşandı. Bir sağlık bakanlığı yetkilisine göre, güvenlik güçleri kalabalığa ateş açarak en az yedi kişiyi öldürdü ve 100'den fazla kişiyi yaraladı.

Yurt dışında da tepkilere neden oldu. Biden yönetimi, nakit sıkıntısı çeken ülkeye 700 milyon dolarlık (508 milyon sterlin) hayati yardımı askıya aldı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) devralmayı görüşmek üzere Salı günü acil bir kapalı toplantı çağrısı yaptı.

Burhan, eylemlerinin nedeninin iktidarı bir sivile devretmek için yaklaşan süreyi reddettiğini, bunun yerine siyasi gruplar arasındaki çekişmelerin ve bölünmelerin ülkenin bütünlüğünü ve güvenliğini tehdit ettiğini iddia etti. Temmuz 2023'te yapılması planlanan seçimleri yapma sözü verdi.

Burhan, televizyonda düzenlediği basın toplantısında, askeri bir devralma ihtimaline karşı yapılan gösterilere açıkça atıfta bulunarak, "Geçen hafta tanık olduğumuz tehlikeler ülkeyi iç savaşa sürükleyebilirdi" dedi.

“Siyasi rekabetler nedeniyle tüm ülke çıkmaza girdi. Son iki yıldaki deneyim, geçiş döneminde siyasi güçlerin katılımının kusurlu olduğunu ve çekişmelere yol açtığını kanıtladı.” Ordu, 2019 halk ayaklanmasının uzun süredir otokrat Ömer El Beşir'i devirmeye zorlamasından iki yıldan fazla bir süre sonra iktidarı ele geçirdi. O zamandan beri ülke, siviller ve askeri liderler arasında bir güç paylaşımı anlaşmasıyla yönetiliyor.

Washington, darbenin arkasındakilere karşı daha fazla harekete geçmekte "tereddüt etmeyeceğini" uyararak yüz milyonlarca dolarlık acil yardımı askıya aldı. Daha sonra Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Biden yönetiminin askeri devralmaya yanıt vermek için çok çeşitli ekonomik araçlara baktığını ve Körfez ülkeleriyle yakın temas halinde olduğunu söyledi.