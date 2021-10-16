Polis, Sir David Amess'in Öldürülmesinin Terörizm Olduğunu Söyledi

Metropolitan Polisi, İslamcı aşırıcılıkla potansiyel bir bağlantı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki İngiliz bir adam cinayet şüphesiyle olay yerinde tutuklandı. İçişleri Bakanı Priti Patel, Sir David'i "sevdiği bir işi yaparken öldürülen" bir "halk adamı" olarak takdir etti. Başbakan Boris Johnson ve İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer Cumartesi sabahı birlikte olay yerine çiçek bıraktı. Bayan Patel ve Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, Leigh-on-Sea'deki Belfairs Metodist Kilisesi'nin önünde de saygılarını sundular.

Kısa bir süre sonra konuşan Bayan Patel, "Hepimiz David Amess'in acımasızca elimizden alındığı gerçeğiyle uzlaşmaya çalışıyoruz" dedi. Southend West Milletvekili'nin "kesinlikle herkes için orada olduğunu, çok sevilen bir parlamenter olduğunu, benim için çok değerli ve sadık bir arkadaş olduğunu ama aynı zamanda sadık bir koca ve baba olduğunu" söyledi.

Polis güçlerinden milletvekilleri için güvenlik düzenlemelerini derhal gözden geçirmelerini isteyen Bayan Patel, seçmenlerle yüz yüze görüşmelerin devam etmesine izin verecek bir dengenin bulunabileceğini söyledi. Devam edeceğiz, açık bir toplumda, demokraside yaşıyoruz” dedi. "Bizi çalışmaktan alıkoymak için herhangi bir birey veya herhangi bir motivasyon tarafından sindirilemeyiz". 69 yaşındaki Sir David, 1983'ten beri milletvekiliydi ve evli ve dört kızı ve bir oğlu vardı. Temmuz 2016'da İşçi Milletvekili Jo Cox'un öldürülmesinin ardından son yıllarda öldürülen ikinci milletvekili.

Met, memurların Londra bölgesindeki iki adreste arama yaptığını ve ölümle ilgili başka kimseyi aramadıklarını söyledi. Polis, Essex'te gözaltında olan adamın tek başına hareket ettiğine inanıyor ancak olayın koşullarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Hükümet kaynakları BBC'ye onun bir İngiliz vatandaşı olduğunu ve ilk araştırmalardan itibaren Somali mirasına sahip olduğu anlaşıldığını söyledi. BBC güvenlik muhabiri Frank Gardner, Whitehall yetkililerinin tutuklanan adamın terör şüphelilerinden oluşan bir veri tabanında olmadığını söylediğini bildirdi.

Scotland Yard'ın, Sir David Amess'in öldürülmesinin bir terör eylemi olduğuna dair kararı, şu ana kadar bildiklerine dayanarak, katilin amacını ilerletmek için şiddet kullanmaya motive olduğunu doğruluyor.

Şu anda soruşturmalardan milletvekillerine yönelik özel bir ek tehdit olduğuna dair kamuoyuna bir öneri yok - ancak MI5'teki dedektifler ve meslektaşları, bu zihniyete nasıl ulaştığını ve bunun bir saldırı olup olmadığını anlamak için şüphelinin yaşamını derinlemesine araştıracaklar. "yalnız oyuncu" veya bir ağın parçası olan biri.

İkinci olarak, soruşturmaya daha fazla kaynak ayrılması gerektiğine dair ilk sonucu doğrular. Perde arkasında artık daha geniş bir dedektif ve destek personeli yelpazesi harekete geçirilecek. Memurlar, şüphelinin cep telefonunu bulduysa, olası zihniyet ve planlama kanıtlarını ortaya çıkarmak için içeriğini adli olarak inceleyecekler.

Bir telefon - ve herhangi bir banka kartı - dedektiflerin olaydan günler ve haftalar önce şüphelinin hareketlerini takip etmesine yardımcı olacaktır. Bu da onları CCTV'ye götürür, böylece hayatının üç boyutlu bir görünümünü oluşturabilirler.