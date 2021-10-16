Erdoğan 16 Yıl Sonra Merkel'e Veda Etti

Angela Merkel'in Cumartesi günü Almanya şansölyesi olarak Türkiye'ye yaptığı son ziyarette, Avrupa'nın en uzun süredir hizmet veren iki lideri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Boğazı'na bakan veda görüşmeleri için onu ağırladığı için birbirlerine saygı duruşunda bulundu.

Merkel 2005'te iktidara geldiğinde Erdoğan iki yıldan fazla bir süredir görevdeydi. O zamandan beri, birçok krizi atlatan pragmatizme dayalı bir ilişki kurdular.

Erdoğan, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, "Merkel ile başarılı çalışmalarımızın yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Liderler, Türkiye'nin Almanya ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra, Ankara'nın çıkarlarının Avrupa'nınkilerle çatıştığı Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz ile ilişkilerini ele aldı. Ancak Merkel, Türkiye ile Batı'nın ortak çıkarlarını vurgulayarak, Türkiye'ye karşı genellikle uzlaştırıcı bir yaklaşım benimsemiştir.

2015 yılında yüz binlerce mülteciyi Almanya'ya kabul ettikten sonra, Türkiye'nin Avrupa'ya bu kadar büyük çaplı bir göçün tekrarlanmasını önlemedeki rolünü vurguladı ve Türkiye'nin Ege Denizi'ni geçmek isteyen insan akışını durdurmak için bir anlaşma yapılmasına yardımcı oldu.

Göç konusu Cumartesi günü liderlerin yorumlarına hakim oldu. Merkel, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye AB desteğinin devam edeceğine söz verdi ve Berlin'e gelen yönetimin Türkiye ile ilişkilere değer vereceğini söyledi. Almanya'nın siyasi partileri, Eylül ayında yapılacak seçimlerden bu yana yeni bir koalisyon hükümeti üzerinde görüşmelerde bulunuyor ve Merkel, bu hükümet kurulana kadar geçici bir rol üstleniyor. “Her zaman ortak çıkarlarımız var ve bir sonraki federal hükümet bunu böyle görecek” dedi.

Erdoğan, konuğuna Türkiye'nin uzun süredir devam eden AB üyelik hedefindeki "olumlu katkıları" ve Almanya'daki 3 milyonluk Türk toplumuna verdiği destek için teşekkür etti. Türkiye ile ilişkiler, 16 yıllık görev süresi boyunca Merkel için en zorlu alanlardan biri olduğunu kanıtladı, özellikle de Erdoğan kendi ülkesinde artan otoriterliği denetlerken Avrupalı ​​liderlere yönelik saldırılarını hızlandırırken.

Ankara'nın dış politikası ayrıca Merkel hükümetinin Türkiye'ye yönelik sınırlı AB yaptırımlarını ve silah satışlarına yönelik kısıtlamaları desteklediğini gördü. Almanya, Türk kurumlarının sınırları içindeki etkisiyle ilgili endişelerini dile getirdi ve Türk politikacıların 2017'de kampanya yürütmesini yasakladı, bu da Erdoğan'ın Alman yetkilileri Nazilerle karşılaştırmasına yol açtı. Ankara'da, bir sonraki Alman hükümetinin bu tür farklılıklara karşı daha az hoşgörülü olacağına dair endişeler var.