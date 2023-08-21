Küresel piyasalarda başlayan hareketlilik Avrupa ve Asya ülkelerinde görülen ihracat krizi ile Çin buhranı dolarda yükselişi tetiklerken altında kısa süreli düşüşe sebep oldu. Geçtiğimiz hafta altında alım fırsatı olarak görülen dönem sona erdi. Bu hafta Jackson Hole toplantısı ile TCMB Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklaması yakından takip ediliyor. Yeni hafta ile birlikte başlayan altındaki yükseliş iki önemli gelişmenin etkisiyle birlikte gram ve ons cephesinde yeni bir yükselişi tetikledi.

ALTIN YATIRIMI DEĞER KAZANDI!

Uzun süredir Onsta oluşan baskılama yeni haftada yukarı yönlü yükselişi işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta kapanışında daha çok aşağı yönlü bir düşüşü öngören grafikler yeni haftada açıklanacak faiz kararının gölgesinde yeni bir yükselişi başlattı.

Altın alım satımı yapanlar, altında borcu bulunanlar, altın yatırımı yapacak olanlar için yeni hafta gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ünlü analistlerin yorumlarının önem kazandığı bu dönemde altın yeniden yükseliş trendine büründü. 21 Ağustos Pazartesi günü gram altın 1.652,31 TL'den işlem görürken Ons altın 1.892,69 dolardan işlem görüyor.

21 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ GRAM, ONS, ÇEYREK ALTIN FİYAT LİSTESİ

21 Ağustos Pazartesi günü Gram altın alış fiyatı 1.649,70 TL. Gram altın satış fiyatı 1.650,01 TL

21 Ağustos Pazartesi günü Çeyrek altın alış fiyatı 2.764,00 TL. Çeyrek altın satış fiyatı 2.810,00 TL

21 Ağustos Pazartesi günü Ons altın alış fiyatı 1.892,75 Dolar. Ons altın satış fiyatı 1.893,18 Dolar

21 Ağustos Pazartesi günü Yarım altın alış fiyatı 5.546 TL. Yarım altın satış fiyatı 5.621 TL

21 Ağustos Pazartesi günü Tam altın alış fiyatı 10.930,02 TL. Tam altın satış fiyatı 11.142,62 TL

21 Ağustos Pazartesi günü Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.080 TL. Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.190 TL

21 Ağustos Pazartesi günü Ata altın alış fiyatı 11.271,59 TL. Ata altın satış fiyatı 11.552,78 TL