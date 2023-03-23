Piyasalar FED Faiz Kararını Bekliyor! Piyasalar FED faiz kararını bekliyor! ABD Merkez Bankası faiz için ne karar alacak? Uzmanlar tarafından piyasalar değerlendirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar Fed tarafından faizin 25 baz puan arttırılacağı yönünde. Verileri olumluya dönmesi yeterli olmasa da arttırıcı yönde faiz beklentisi bulunuyor. Daha önce benzer durumlarda Fed hata yaparak faiz politikasını pas geçmişti. Aynı hatayı tekrar yapmamak adına bu sefer Fed tarafından pas geçme ihmali küçük görünüyor. Bu yönde görüşlerini belirten uzmanlar altında yükselmenin devam edeceğini de ifade ediyor

Altın Yükselişe Devam Edecek Mi?

Altın fiyatları ile ilgili görüşlerini dile getiren uzmanlar, altında yaşanan yükselişin devam edeceği yönünde görüş bildirdi. Küresel piyasalarda yaşanan olumsuzlar altın fiyatlarında yükselmeye neden oluyor. Credit Suisse ve Silikon Vadisi Bankası’nda bulunan tahvillerin silinmesi, finans sektöründe ciddi anlamda dalgalanmalara neden oldu. Bu durum altının güvenli liman olmasını sağlıyor. Gram altında yükselişin devam etmesi için 1250 barajının aşılması gerekir. 1300 lira olma ihtimalinin yüksek olduğun dile getiren uzmanlar ilk etapta 1250 direncinin kırılması gerektiğini ifade ediyor.

Petroldeki Sert Kaybın Sebebi

Petrolde yapılan fiyatlamalar resesyon fiyatlaması olarak düşünülmemesini ifade eden uzmanlar, birçok faktörün neden olmasından ziyade kuraklık riskinin ön planda olması nedeni ile fosil enerjiye olan ihtiyacın azalması dikkat çekiliyor. Bunun yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki uzlaşmacı açıklamalar petrolde baskılama yapıyor. Baskılama ile petrol fiyatlarında yukarı yönlü fazla oranda yükselme beklenmiyor.

Credit Suisse üzerinde yoğunlaşan finansal istikrar riskler, kongre konuşmaları ile revize edilmiş durumda. Bu kapsam dâhilinde 50 baz puanlık artış beklentileri ön plana çıkmış oluyor.