Hesap kartının son 4 hanesini mesaj atanlara 4000 TL anında hesaba yatıyor! Ramazan ayı bereketle geldi

Ramazan ayı bereketle geldi. Hesap kartının son 4 hanesini mesaj atanlara 4000 TL anında hesaba yatıyor! Farklı kampanyalarla hesap kartı kullananlara inanılmaz fırsatlar sunuluyor. Son günlerde yapılan açıklamalarla birçok kişiye ödeme yapıldığı belirtiliyor. Bu ödeme birçok kişiyi şaşkına çevirmiş olsa da yapılmaya devam etmektedir. Yapılan açıklama ile birlikte bir çok kişinin bankalara giderek bu konuda bilgi aldıkları da biliniyor.

Açıklanan habere göre banka kartının son 4 hanesinin yazılıp kısa mesajla gönderilmesi durumunda herkese 4000 TL verildiği haberi. İşte bu haberi duyanlar verilecek olan 4000 TL’nin kimlere ve ne için verildiğini merak etmeye başladılar. Yapılan araştırmalar sonunda bu haberin detaylarına ulaştıkları belirtilmektedir. İşte hesap kartının son 4 hanesindeki numarayı sms ile göndere 4000 TL ödeme yapılacağı haberinin detayları…

Mesaj Atanlara 4000 TL müjdesi

Yapılan yeni bir açıklama ile hesap numarasının son 4 hanesini SMS ile gönderene 4000 TL verileceği haberi gelmeye başladı. Birçok kişi bu haber üzerine araştırma yapmaya başladı. Yapılan haberin detaylarına bakanlar bu paranın alınması için ilk şarta ulaşmış olmaktadır. Bu kampanyadan yararlanabilmek için öncelikle bazı kamu bankalarının müşterisi olmak ve onların banka kartını kullanıyor olmak gerekmektedir. Bunun yanında 4000 TL alabilmek için bir tatil platformundan rezervasyon yaptırmaktır. İşte bu bankalar ve tatil platformu hakkında detaylı bilgiler…

Kimler 4000 TL alabilecek?

Ziraat Bankası ve Vakıf Bank üzerinden banka kartı kullananlara bu kampanyadan yararlanma hakkı verilmektedir. Bu hakkı elde edebilmek için yapılması gereken bir diğer işlem ise kişilerin Tatilbudur adlı siteden tatil rezervasyonu yaptırmalarıdır. Yapılacak olan bu rezervasyon ve ilgili bankaların müşterisi olmak bu kampanyaya başvurmak için yeterli olacaktır.

Bu ön koşulları sağlayan kişiler SMS yoluyla bu kampanyaya başvuru yapabilmektedir. Banka kartının üzerinde bulunan numaranın son 4 hanesinin SMS ile gönderilmesi istenmektedir. Bu SMS’nin gönderilmesinin ardından ödeme yapılmaktadır. Bu ödenecek olan 4000 TL olarak ve gönderilen hesap numarasına yatırılacaktır. Bu kampanyaya katılım için belli bir miktarı aşan bir ödemeyi banka kartı ile sözü edilen siteden bir tatil paketi alırken kullanmış olmanız gerekmektedir.

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