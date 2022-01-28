Avrupalılar Pandemik Tünelin Sonunda Endemik Işığa Bakıyor

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach bu hafta ülkesine COVID-19 salgını hakkında farklı bir şekilde düşünmeye başlamanın doğru zamanı olduğunu söyledi.

Yerel basına verdiği demeçte, “Arkamızda bu [dalgalanma] olduğunda… adım adım yeniden açılmaya başlayabiliriz” dedi. “Bunu şimdi öngörmek doğru.”

Epidemiyoloji profesörü olan Alman politikacı, bu çağrıyı yapan tek Avrupalı ​​yetkili değil.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, koronavirüsü daha çok grip gibi tedavi etmeye başlama planından çoktan bahsetmişti. İspanya, “diğer birçok virüsle yaptığımız gibi onunla yaşamayı öğrenmek zorunda kalacak” dedi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da bunun pandeminin son dalgası olabileceğini öne sürdü.

Argüman, virüsün daha bulaşıcı Omicron varyantının neden olduğu enfeksiyonların hızla artmasına rağmen, ciddi vakaların ve hastane başvurularının aynı oranda artmadığıdır.

COVID-19 tamamen ortadan kalkmayacak, ancak yönetilecekti. Hastalık pandemi olmaktan çıkıp endemik hale gelecektir.

Berlin merkezli perakendeci Emily Pelich, COVID-19'u biraz farklı değerlendirme çağrılarını memnuniyetle karşılıyor.

Pelich, Almanya'nın Mayıs 2020'deki ilk karantinasının hemen ardından ev eşyaları mağazası Nos'u açtı. Ancak onun için, bir pandeminin ortasında bir iş kurmanın en zorlu yönü mutlaka lojistik olmak zorunda değildi. El Cezire'ye “Bütün belirsizlik oldu” dedi. “Haftadan haftaya ne olacağını bilmiyordun.”

Şu anda, COVID-19 krizi Avrupa'da hala bir pandemi olarak sınıflandırılmaktadır. Ve iki yıldır devam eden sağlık krizinin potansiyel olarak sona erdirileceğine dair tüm iyimserliğe rağmen, iş üzerindeki herhangi bir olumlu etki zaman alacak.

Pelich, COVID-19 enfeksiyonlarının hala hızla arttığı Almanya'nın başkentinde sokakta ve mağazasında daha az insan olduğunu söylüyor. Henüz kendimizi İspanya veya Fransa ile kıyaslayamayız” dedi.

COVID-19'un yaklaşan yeniden sınıflandırmasının etkisi, henüz başka yerlerdeki sektörleri de etkilemedi.

"Hayat Devam Ediyor. Bununla yaşamayı öğrenmeliyiz, ”diyor Barselona merkezli bir tekne kiralama servisinin yöneticisi Al Jazeera'ya, firması adına konuşma yetkisi olmadığı için soyadının saklanmasını istedi.

Başbakanının pandemi konusundaki değişen duruşuna katıldığını, ancak pivotun henüz iş dünyasında bir artışa dönüştüğünü görmediğini söyledi. “Bu yılki rezervasyonlarda herhangi bir farklılık görmedik” dedi. “[Yıl] 2020 korkunçtu. Ne uçak geliyor, ne turist. Geçen yıl daha iyiydi. Ancak bu yılın nasıl olacağını söylemek için gerçekten çok erken.”

Komşu Portekiz, uygun nüfusun yaklaşık yüzde 98'inin aşılandığı, COVID-19'u endemik olarak adlandırmaya en yakın Avrupa ülkelerinden biri olarak tanımlanıyor.

Lizbon merkezli bir tekne kiralama şirketindeki bir operatör, Al Jazeera'dan mahremiyeti korumak için soyadlarının saklı tutulmasını isteyerek, “Geçen yaz 2019 seviyelerine geri döndük” dedi. “Ama ne yazık ki şimdi insanlar tekrar iptal ediyor.”

Portekiz'deki enfeksiyon sayıları da çarpıcı biçimde artıyor.