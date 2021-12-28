Pitbull Saldırısına Uğrayan 4 Yaşındaki Asiye İyileşiyor

4 yaşındaki Asiye Ateş isimli küçük kız tasmasız gezdirilen pitbull cinsi 2 adet köpeğin kendisine saldırması sonucunda ağır yaralanmıştı ve doku nakli yapılmıştı. Daha sonra ise yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki Ateş’in uyandırılmaya başlandığı bilgisine ulaşıldı. Sağlık çalışanları ise 4 yaşındaki Asiye Ateş hakkında açıklamalarda bulundu ve minik çocuğun kendisi ile ilgilenen doktorlara tepki vermeye başladığını belirtti.

22 Aralık Çarşamba gününde meydana gelen olay Gaziantep'te yaşanmıştı ve 4 yaşındaki Asiye Ateş’e pitbull cinsindeki köpek saldırmıştı. Başından ağır yaralanan ve saldırıya uğrayan Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiş ve yaklaşık olarak 4 saatlik bir operasyon sonucunda doku nakli gerçekleştirilmişti.

Bacağından ve sırtından alınan dokuların nakledildiği 4 yaşındaki Asiye Ateş’in tedavisine yoğun bakımda devam ettiği açıklandı. Sağlık çalışanları ise uyutulan Asiye'nin sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti. Minik çocuğun sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Dr. Yıldıray Çete ise hastanın genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Hayati bulguların stabil olduğunu ve bugün öğleden sonra uyandırılmasının planlandığını belirten Çete, Ateş’in daha sonra ise yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacağını açıkladı.

Anne Zeynep Ateş ile baba Hüseyin Ateş ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinin önünden ayrılmıyor ve 4 yaşındaki kızlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını dört gözle bekliyor. Minik çocuğu sabah saatlerinde muayene eden Plastik Rekonstrüktif ve Rstetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Dr Ömer Özkan ise her şeyin yolunda görüldüğünü belirtti.

Bunun yanı sıra Asiye Ateş’in kendisi ile ilgilenmekte olan sağlık çalışanlarına tepki vermeye başladığı öğrenildi ve mırıldanarak bir şeyler söylediği ve bir hemşirenin de elini sıktığı açıklandı. 4 yaşındaki minik çocuğun hastaneye geldiği zamanda yüksek enfeksiyonunun bulunduğu, yoğun tedavi uygulandığı ve daha sonra ameliyata hazır hale getirildiği belirtilirken küçük kızın yavaş yavaş uyanmaya başladı da aktarıldı.