Pınar Gültekin Cinayeti 5. Duruşma Gelişmeleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran ve korkunç olayı öğrenen herkes tarafından üzüntü ile karşılanan Pınar Gültekin cinayetinin 5. duruşmasının bugün görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Olay yerinde Adli Tıp tarafından ele geçirmiş olan sigara izmaritlerinin şüpheliler anne Ayten Avcı ve Gökhan Orhan'ın DNA profili ile uyumlu olduğu tespit edilmişti. Yapılan tespit sonrasında görülen duruşmada gerginlik dolu dakikalar yaşandı.

Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, duruşmada davanın ilerleyemediğini, tüm çabalarının ve taleplerinin sürüncemede kaldığını ifade etti. Pınar Güntekin cinayetinin yargılamasının başından bugüne kadar haksız tahrik savunmasının olduğunu ifade eden avukat Epözdemir açıklamaları ile dikkat çekti. Gültekin ailesinin avukatının reddi hakim talebinin reddine karar verildiği bilgisine ulaşılırken bir sonraki duruşmanın da 17 Eylül gününe ertelendi öğrenildi.

Muğla'da meydana gelen dehşet verici olayda cesedi yakılan Pınar Gültekin isimli genç kadın Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülmüştü. Hafızalara kazınan cinayet ile ilgili 5. duruşma da bugün gerçekleşti ve konu hakkında detaylar öğrenildi.

Korkunç cinayet ile ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı Şükrü, Gökhan Orhan ve babası Selim Avcı'nın suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bozulmuştu.

Verilen kararda İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen raporda bir varil içerisinde olay yerinde ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler anne Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın DNA profili ile uyumlu olduğu tespiti gerçekleşerek Türkiye'yi şoka uğrattı. Sanıklar Cemal Metin Avcı ve Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı ve yeni gelişmeler yaşandı. Duruşmaya hayatını kaybeden Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ve annesi Şefika Gültekin katılırken sanık Cemal Metin Avcı da SEGBIS kanalı ile duruşmaya bağlandı.