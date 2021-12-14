Pfizer jab, Omicron ile Hastaneye Yatmaya Karşı Koruma Sağlıyor

Güney Afrika'da yapılan kapsamlı bir gerçek dünya araştırmasına göre, iki doz Pfizer-BioNTech'in COVID-19 aşısı, Omicron koronavirüs varyantından hastaneye kaldırılmaya karşı yüzde 70 koruma sağlıyor gibi görünüyor.

Güney Afrika'nın en büyük özel sağlık sigortası yöneticisi Discovery Health tarafından Salı günü yayınlanan analiz, 15 Kasım - 7 Aralık tarihleri ​​arasında yetişkinlerin 211.000'den fazla pozitif COVID-19 test sonucuna dayanıyordu ve bunların yaklaşık 78.000'i Omicron'a atfedildi.

78.000 sonuç teyit edilmemiş Omicron vakaları, yani çalışma, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) "endişe verici bir değişken" olarak etiketlediği yeni suş hakkında kesin bulgular çıkaramıyor.

Omicron'un keşfi ilk olarak Kasım ayında Güney Afrika'daki bilim adamları tarafından duyuruldu ve ülke, Omicron varyantı tarafından yönlendirilen COVID-19'da ilk artış yaşayan ülke oldu.

Güney Afrikalı bilim adamları şimdiye kadar yaklaşık 550 Omicron dizisini doğruladılar; varyant, Kasım ayına göre dizilerin yüzde 78'ini oluşturuyor ve daha önce baskın olan Delta varyantından daha yüksek bir pay.

Geçen ay yeni bir koronavirüs türünün keşfi, küresel enfeksiyonlarda başka bir artışa neden olabileceğine dair alarmı tetikledi ve birçok ülkenin güney Afrika bölgesine seyahat kısıtlamaları getirmesine yol açtı. Güney Afrika'nın günlük enfeksiyonları son günlerde neredeyse 20.000'e yükseldi.

Discovery'nin klinik araştırma ve aktüeryal ekipleri tarafından yapılan analizlere ve Güney Afrika'nın Tıbbi Araştırma Konseyi (SAMRC) ile işbirliği içinde yapılan gerçek dünya araştırması, iki doz Pfizer-BioNTech'in vakalardaki son artış sırasında hastaneye yatmaya karşı yüzde 70 koruma sağladığını hesapladı ve Enfeksiyona karşı yüzde 33 koruma.

DSÖ'nün bir COVID aşısını yüzde 50 koruma sağladığı takdirde etkili kıldığı düşünülürse koruma seviyesi yüksektir.

Çalışma, Güney Afrika'nın Omicron güdümlü dalgasının ilk üç haftasından toplanan verilere atıfta bulunuyor ve zaman geçtikçe değişebilir. Araştırmacılar bulgularının ön olduğunu ve hakemli olmadığını vurguladılar.

Güney Afrika, şimdiye kadar uygulanan 20 milyondan fazla Pfizer dozu ile COVID-19 bağışıklama kampanyasında Pfizer-BioNTech ve Johnson & Johnson aşılarını kullanıyor.

Dördüncü dalgada, önceki dalgalara göre daha yüksek bir yeniden enfeksiyon riski olduğu ve COVID-19 teşhisi konan yetişkinler arasında hastaneye yatış riskinin, geçen yılın başlarında ülkenin ilk dalgasından yüzde 29 daha düşük olduğu sonucuna varıldı.

Dördüncü dalgada, mutlak insidansın çok düşük olmasına rağmen, çocukların ilk dalgaya göre yüzde 20 daha yüksek komplikasyonlu hastaneye yatış riskine sahip oldukları belirtildi.

Discovery, çalışmanın bulgularının ön hazırlık olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyardı. SAMRC başkanı Glenda Gray, Pfizer-BioNTech aşısının ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı iyi koruma sağlamasının önemli olduğunu söyledi.