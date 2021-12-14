42. KİK Zirvesinde Neler Beklenebilir?

Uzmanlar, altı üyeli Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin 42. toplantısının Katar ile eskiden boykot eden ülkeler arasındaki yakınlaşmayı pekiştirmesinin beklendiğini ve Ocak ayındaki tarihi Al-Ula anlaşmasının ardından bağları derinleştirdiğini söylediler.

Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek olan zirve, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'la aralarındaki dış politika da dahil olmak üzere bir dizi konuda anlaşmazlığa son vermeyi kabul etmesinden bu yana ilk olacak. Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerini kesmelerine neden oldu.

Dört abluka ülkesi, Ocak ayında 41. KİK zirvesi sırasında Al-Ula bildirgesini imzalayarak Konsey içinde daha fazla işbirliğine dayalı yeni bir sayfa açtı.

Uluslararası Orta Doğu-Kuzey Afrika Kriz Grubu'nun kıdemli danışmanı Dina Esfandiary, Al Jazeera'ya “Yeni bir pragmatizm dönemi KİK ülkelerine iniyor” dedi.

Esfandiary, "KİK ülkeleri arasında İran'la nasıl başa çıkılacağı konusunda hâlâ farklı yaklaşımlar var" dedi. “Fakat bu pozisyonlardan bazıları değişti ve gelişti.”

Zirve, İran ile dünya güçleri arasında 2015'te imzalanan dönüm noktası niteliğindeki nükleer anlaşmayı kurtarmayı amaçlayan görüşmelerle aynı zamana denk geliyor. Resmi olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen anlaşma, Tahran'a yönelik yaptırımları kaldırdı ve nükleer programına kısıtlamalar getirdi.

Umman, Kuveyt ve Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE ile ilişkileri gergin kalmaya devam eden Tahran ile bağlarını koruyor, ancak son zamanlardaki gerilimi azaltma çabaları İran ile arasındaki bazı farklılıkları düzeltti.

Washington'daki Arap Körfez Devletleri Enstitüsü'nün yerleşik olmayan üyesi Eman Alhussein, El Cezire'ye Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların devam etmesinin muhtemel olduğunu, ancak "KİK ülkeleri, arkasındaki hedeflerden biri gibi görünen daha iyi bir güvenlik ortamından fayda sağlayacak" dedi. son bölgesel faaliyetler ve muhtemelen yaklaşmakta olan Riyad zirvesindeki tartışmaların merkezinde yer alacak.”

Bölgedeki istikrar

KİK ülkeleri, bölge ülkelerini içine çekebilecek önemli bir çatışma riskini azaltmak için eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de terk ettiği JCPOA'ya geri dönüş yolu bulmaya çalışıyor.

Viyana'daki yedinci tur müzakereler, İran'ın yeni müzakere ekibinin, ABD'nin, "terörizm" gibi konularla ilgilenen ve orijinal anlaşmanın parçası olmayanlar da dahil olmak üzere, Trump tarafından dayatılan tüm yaptırımları kaldırmasında ısrar ederek, katı bir pazarlık pozisyonu benimsediğini gördü.