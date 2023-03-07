Peugeot’dan akıllara zarar kampanya! ÖTV muafiyetiyle yeni 2008 modeli 360.000 TL'den satılıyor

ÖTV muafiyetiyle yeni 2008 modeli 421.000 TL'den satılıyor. Peugeot’dan akıllara zarar kampanya! Engelliler için toplumsal yaşama katılmak oldukça zor oluyor. Engel oranları arttıkça hastaneye gitmek bile engelliler için sorun haline geliyor. Bu nedenle engelliler için bir araç sahibi olmak neredeyse zorunlu hale geliyor. Bunun farkında olan devlet engellilerin araç sahibi olabilmesi için onları ÖTV’den muaf tutuyor. Bu kapsamda birçok markada her yıl güncellenmiş ÖTV’siz araç fiyatlarını yayınlıyor.

Peugeot markasının bu yıl açıkladığı fiyatlara göre 208 modeli 360.000 TL’ye satılacak. B segment bu araç şehir içinde seyahat için oldukça uygun. Yakıt konusunda da oldukça tasarruflu olan araç alıcısını mutlu edecektir. Bu araçlar için çok sayıda kişinin başvuru yaptığı biliniyor. Bu sebeple araçların alınması için sıraya girme söz konusu olabiliyor. Biraz bekledikten sonra aracınıza sahip olabilirsiniz.

İşte Yeni Fiyat Listesi

Muafiyetli fiyatlara baktığımızda 2023 model 1.2 motora sahip 75 beygir araçların fiyatlarının 300.000 TL bandında olduğu görülüyor. Aynı modelin Prime Selection paketinin fiyatı ise 384.000 TL bandında satılıyor. 1.2 motora sahip 130 beygir Allure paketinin fiyatı ise 400.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Modelin en pahalı paketlerinden biri ise Sky Pack Active paketi. 130 beygir güce sahip motoru ile 435.000 TL’ye satılıyor. 1,2 turbo motora sahip 130 beygir gücü olan GT modeli ise 500.000 TL bandında satılıyor. Fakat bu fiyat ÖTV limitlerini aştığı için engelliler için uygun değildir.

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