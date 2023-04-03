Petrol için akıllara ziyan karar! Önümüzdeki ay başlıyor! ‘İlk etkisi benzinde olur…’ PO, Total 4 Nisan benzin fiyatları

Önümüzdeki ay başlıyor! Petrol için akıllara ziyan karar! ‘İlk etkisi benzinde olur…’ PO, Total 4 Nisan fiyatları... Petrol piyasası son zamanlarda bankacılık krizi, resesyon endişeleri ve Çin'in talep görünümü gibi faktörler nedeniyle dalgalı bir dönemden geçmektedir. Ancak OPEC+ koalisyonu, günlük 1 milyon varili aşan üretim kesintisi kararı alarak piyasayı stabilize etmeye karar verdi. Kararın alınmasında başta Suudi Arabistan olmak üzere OPEC+ ülkeleri koordinasyon içinde çalıştı. Suudi Arabistan devletinin haber ajansı SPA'nın haberine göre, diğer OPEC+ ülkeleriyle birlikte Mayıs ayından 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretimini 500 bin varil düşürecekler.

Uzmanlar, OPEC+ kararının akaryakıt fiyatlarını etkileyeceği ve fiyatlarda dalgalanmalara neden olabileceği konusunda uyarıyorlar. Yükseliş yönlü hareketin ilk etkisi benzinde olabilir. Ancak kararın ayrıntılarına bakıldığında, petrol üretim kesintilerinin Temmuz ayında 1,6 milyon varile kadar yükseleceği görülmektedir. Rusya'nın mevcut kesintisinin Temmuz ayında 500 bin varil genişletilmesiyle Temmuz ayından itibaren 1,6 milyon varil kesinti söz konusu olacak. Suudi Arabistan ve Rusya ile birlikte diğer ülkeler de kesinti kararına katılacak. Bu da akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansıyabilir.

OPEC+ kararı öncesi, 4 Nisan 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 6,69 TL

OPEC+ kararının ardından LPG fiyatlarında 2,04 liralık bir indirim yapılacağı açıklandı. Ancak bu indirimin diğer akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi telafi edip etmeyeceği belli değildir.

OPEC+ ülkelerinin petrol üretimindeki kesintilerinin akaryakıt fiyatlarına yansıması kaçınılmazdır. Ancak kesintilerin boyutu ve süresi henüz net değildir. Fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip etmek, akaryakıt tüketimi açısından faydalı olabilir.

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