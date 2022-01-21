Petrol Devleri Total ve Chevron, İnsan Hakları İhlalleri Nedeniyle Myanmar'dan Ayrıldı

Enerji devleri TotalEnergies ve Chevron Corp, Myanmar ordusunun geçen yıl bir darbeyle iktidarı ele geçirmesinin ardından insan hakları durumunun “kötüleşen” ve hukukun üstünlüğünün kötüleşmesi nedeniyle Myanmar'dan ayrıldıklarını söyledi.

Cuma günkü duyuru, Fransız Total'in bir gün önce Myanmar'ın petrol ve gaz sektörüne yönelik tüm gelirleri emanete yatırmak için hedeflenen uluslararası yaptırımları tokatlama çağrısının ardından geldi.

Total, Chevron ve diğer şirketler, denizdeki Yadana gaz sahası ve sahadan Myanmar'ın Tayland sınırına gaz taşıyan MGTC taşıma sistemini işleten bir ortak girişimin parçasıydı.

"Şirketimiz, bir ülkedeki varlığının, doğrudan faaliyet alanı dışındakiler de dahil olmak üzere, değerlerini, insan hakları ve daha genel olarak Myanmar'da bu yana kötüleşmeye devam eden hukuk devleti açısından tanıtmasına izin verdiğini düşünmektedir. Şubat 2021 darbesi, durumu yeniden değerlendirmemize yol açtı ve TotalEnergies'in ülkeye yeterince olumlu katkı yapmasına artık izin vermiyor” dedi.

Fransız enerji devi, "TotalEnergies için herhangi bir mali tazminat ödemeden" ortak girişimlerden çekildiğini de sözlerine ekledi.

İnsan hakları savunucusu İnsan Hakları İzleme Örgütü, Cuma günkü duyuruyu Twitter'da şu sözlerle alkışladı: "Total'ın hoş geldiniz hareketi, Myanmar cuntasının vahşetinde suç ortaklığından kaçınmanın önemini yansıtıyor. Bir sonraki adım, gaz gelirlerinin bu vahşeti finanse etmeye devam etmemesini sağlamak.”

Aralık ayında HRW, Total'i Myanmar ordusu tarafından kontrol edilen kuruluşlara doğal gaz akışından elde edilen gelirleri durduracak yaptırımları desteklemeye çağırdı.

Total'deki sivil toplum kuruluşları ve kurumsal yatırımcılar, Fransız enerji devine Myanmar ordusu tarafından kontrol edilen kuruluşlarla ortaklığını sona erdirmesi için de baskı yaptı.

Geçen yılki darbe, Myanmar'da halk muhalefetiyle karşı karşıya kaldı ve ülke genelinde insanlar demokratik olarak seçilmiş hükümetin geri dönüşünü protesto etmek için sokaklara çıktı. HRW, Myanmar ordusunun protestoculara, aktivistlere, gazetecilere ve siyasi muhalefete karşı işlediği sayısız insan hakları ihlallerini belgeledi. HRW'nin "insanlığa karşı suçlar" olarak nitelendirdiği bu ihlaller arasında 1.400'den fazla kişinin öldürülmesi de yer alıyor.