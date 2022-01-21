İsrail'in Filistinli Çocuklara Karşı 'Yıpratma Savaşı'

Güneş doğmadan önce kapıyı kırdılar ve yaklaşık 30 İsrail askeri ailenin evini kuşattı.

Tutuklanmalarının konusu? Naqab bölgesindeki arazi temizliğine karşı bir protestoya katılmakla suçladıkları on iki yaşındaki Ammar. Ancak annesi, çocuğun o sırada evde olduğu için ailenin onu neden aldıklarından hala emin olmadığını söylüyor.

"Onu neden tutukladıklarını tam olarak bilmiyoruz. Sabah 05:30'da 30 İsrail askeri ayaklarıyla kapıya vurdu. Biz çıldırdık ve o uyurken sordular” diye hatırlıyor Ammar'ın annesi.

“12 yaşında, ev hapsinde olduğu için okula gidemiyor. İsrail makamları dünden itibaren 10 gün süreyle okula gitmesini yasakladı. Bunu bize haber verdiklerinde şok oldum. Onlara bağırdım: '12 yaşındaki bir çocuk size ne yapabilir?' Hapishanede ona vuracaklarından veya işkence edeceklerinden çok korktum, çok korktu ve ağladı” diyor.

Ammar gözaltına alındı ve sonunda eve gönderildi. Döndüğünden beri tek kelime konuşmadı ve ailesi, gözaltında başına gelenlerden endişe ediyor.

Filistinli Bedeviler varlıkları için savaşırken ve Siyonist bir örgüt olan Yahudi Ulusal Fonu (JNF) tarafından denetlenen saldırgan bir ağaçlandırma projesine direnirken, Naqab çölündeki protestolar günlerdir alevlendi.

JNF, nihai amacı İsrail'in yerleşim programını genişletmek amacıyla onlarca yıldır Filistin topraklarına yerli olmayan çam ağaçları dikiyor.

Bu özel proje, 48 milyon dolarlık şaşırtıcı bir değere sahip ve İsrail hükümetinden tam destek alıyor.

Örgüt, Naqab çölünde, özellikle Sa'wa adlı bir köyde Beer al-Sabe'yi (Be'er Sheva) yerle bir etmeyi planlıyor ve bir saha araştırmacısı ve Adalah için Naqab (Negev) ofis koordinatörü Marwan Abu Frieh'e göre. İsrail'deki Arap haklarının hukuk merkezi olan İsrail polisi, yüzde 40'ı yasal olarak reşit olmayan yaklaşık 150 kişiyi tutuklayarak gözaltına aldı. Ebu Frieh, en az 16 kişinin hala tutuklu olduğunu söyledi.

'Korku duygusu yok'

İsrail devleti, Filistin Bedevilerinin İsrail devletinin kuruluşundan önceki tapuları ellerinde tutmalarına ve topraktaki varlıkları binlerce yıldır kayıtlara geçmesine rağmen Filistinli Bedevilerin toprak hakkını tanımıyor.

16 yaşındaki kız öğrenci Cenin'in babası, kızı tutuklandığında evde değildi. İşteyken, WhatsApp'ı, kendisine gönderilen protestolarda İsrail güçleri tarafından tutuklanan Cenin'in görüntüleri ile deli gibi çaldı.

İsrail'in gözaltındayken kızının başına gelebileceklerden korkmasına rağmen, kızının anavatanı için savaştığı için de gurur duyuyordu.

“İşten izin aldım ve birkaç saat tutuklu kalan kızımı kontrol etmeye gittim ve sonra eve gönderildi” diye hatırlıyor. Ona nasıl tutuklandığını ve tutukluyken nasıl hissettiğini sordum, kendisiyle çok gurur duydu ve hiç korkmadı” dedi.