Petrol, Arzın Sıkılaşmasıyla Art Arda Altıncı Haftalık Kazancına Hazırlanıyor

Petrol, 2022'ye kükreyen bir başlangıç ​​yaparken, fiyatlar yedi yılın en yüksek seviyesine yakın işlem görürken, art arda altıncı haftalık kazancına yöneliyor.

West Texas Intermediate, 88$ civarında işlem gördü ve bu hafta ilerlemesini yaklaşık %3'e çıkardı, küresel Brent kriteri ise güçlü talebin küresel piyasaları sıkıştırmasıyla 91$'a yaklaştı. Arz kısıtlı kalmaya devam ederken, Wall Street bankalarından ve petrol yöneticilerinden oluşan bir koro, 100 dolarlık petrole dönüş öngörüyor. Ek olarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği korkularının yol açtığı artan jeopolitik riskler de ham petrolün tırmanışına katkıda bulundu.

Chevron Corp. CEO'su Mike Wirth, Bloomberg TV'de yaptığı açıklamada, "Talep güçlüydü, arz buna ayak uydurmak için biraz zorlanıyor ve bu piyasaya yansıdı" dedi. Wirth, jeopolitik olayların emtia piyasasını geçmişte olduğundan daha fazla etkilediğini ve 100 dolarlık petrolün “kesinlikle önümüzdeki birkaç ay içinde görebileceğimiz sınırlar içinde” olduğunu da sözlerine ekledi.

Petrolün yıla mükemmel başlangıcı, Federal Rezerv'in enflasyonla mücadele etmeye hazır olduğuna işaret etmesinin ardından küresel hisse senedi piyasalarında yumuşak bir yamaya rağmen geldi. Şimdilik, ham petrol fiyatları, tüketimin pandemi öncesi seviyelere dönmenin eşiğinde olmasıyla birlikte, başka yerlerdeki zayıf risk duyarlılığının çekimine meydan okudu.

Önümüzdeki hafta, piyasayı değerlendirmek ve Mart ayı tedarikine karar vermek için 2 Şubat'ta bir araya gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerine odaklanılacak. OPEC+ üretim kısıntılarını istikrarlı bir şekilde gevşetirken, üyelerin vaat edilen hacimleri tam olarak yerine getiremediğine dair endişeler var.

2 milyar dolarlık enerji ile ilgili varlıkları yöneten Global X Management'ta araştırma analisti Rohan Reddy, "OPEC+ üretimi giderek artıyor, ancak talebi karşılamak için hala yeterli değil" dedi. Ek olarak, eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, "petrol için kesinlikle bazı artılar var, çünkü sadece yaptırımlar etkili olmakla kalmaz, aynı zamanda teorik olarak OPEC+'daki konumları da tehdit edilir ve oradaki odada önemli bir ses olurlar."

Piyasalar ayrıca, Rusya'nın sınıra binlerce askeri yığdıktan sonra bir işgal başlatabileceği ve potansiyel olarak enerji arzını kesintiye uğratabileceği endişesiyle Ukrayna'ya da yakından bakıyor.