Perşembe ve Cuma hesabınıza 20.000 TL ödeme yatacak! Bankalar açıkladı, Sizde alın

20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak şartlara uygun olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda hızlı bir şekilde perşembe ve cuma günleri Kredi alacağı haberi verildi. Perşembe ve cuma günleri ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak Kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara nakit ihtiyaçları olması durumunda istedikleri zaman Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından aynı gün içinde ödemeli Kredi imkanı sağlanıyor. Bankalar yapmış oldukları gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte adlarından söz ettirirken Kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerine hızlı bir şekilde hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda istedikleri zaman Başvuru yaparak hızlı bir şekilde kredi kullanabilir özellikle Perşembe günü ve cuma günü kredi başvurusu yapması durumunda kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ihtiyaç kredilerini anında hesaplarına yatırabilmektedir.

Perşembe ve cuma günleri başvurunuzu gerçekleştirerek alabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli Kredi imkanı sağlanıyor ve onaylanan krediler hesapları aynı gün içinde yatırılıyor. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen şimdi bile sonuç öğrenebilirsiniz.

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorsa bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihini yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise kredim t.c kimlik ve doğum tarihini yazarak cebimde kredi kampanyası numarası olan 32 80 numarasına mesaj göndermesi ile birlikte ihtiyaç kredisi alabilmektedir.