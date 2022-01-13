Pegasus, El Salvador Aktivistlerini, Gazetecileri Hedef Aldı

Bir bekçi grubu tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, El Salvador'daki düzinelerce gazeteci ve aktivistin cep telefonları en azından 2020'nin başından beri hacklendi ve İsrail yapımı Pegasus casus yazılımları ile donatıldı.

Toronto Üniversitesi Vatandaş Laboratuvarı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yalnızca El Salvador'da çalışan ve birçoğu iddia edilen devlet yolsuzluğunu araştıran gazetecileri ve aktivistleri hedef alan bir casus yazılım operatörünü tespit ettiğini söyledi.

Araştırmacılar, saldırıların El Salvador hükümetinden geldiğini kesin olarak belirleyemese de, raporda "enfeksiyonların ülkeye özgü güçlü odağı, bunun çok muhtemel olduğunu gösteriyor" dedi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümeti, Pegasus teknolojisi ile herhangi bir ilişkiyi reddetti ve üreticisi İsrail firması NSO Group'un müşterisi olmadığını söyledi.

Pegasus teknolojisi, kullanıcıların bilgisi olmadan virüslü telefonlardan şifrelenmiş mesajları, fotoğrafları, kişileri, belgeleri ve diğer hassas bilgileri çalmasına olanak tanır. Ayrıca, kameralarını ve mikrofonlarını sessizce etkinleştirerek el cihazlarını gizli dinleme cihazlarına dönüştürebileceği bildiriliyor.

Cumhurbaşkanının sözcüsü Sofia Medina, Associated Press haber ajansına hükümetin bildirilen bilgisayar korsanlığını araştırdığını söyledi. Kendisi ve en az iki diğer hükümet yetkilisinin son aylarda teknoloji şirketi Apple'dan kendilerinin devlet destekli bilgisayar korsanlığının kurbanı olabileceği konusunda uyarılar aldığını söyledi.

Geçen yıl ABD hükümeti tarafından kara listeye alınan NSO Grubu, casus yazılımlarını yalnızca İsrail savunma bakanlığı tarafından incelenen meşru hükümet kolluk kuvvetlerine ve istihbarat teşkilatlarına sattığını söylüyor.

'Dudak uçuklatan'

Rapora göre, Citizen Lab, üç insan hakları grubunun üyeleri, altı haber yayını ve bağımsız bir gazetecinin sahiplerinin, bilgisayar korsanlığının hedefi olabileceğinden şüphelenmesinin ardından 37 cihazın adli analizini yaptı.

Soruşturma internet hakları grubu Access Now tarafından yürütüldü ve Uluslararası Af Örgütü Güvenlik Laboratuvarı tarafından gözden geçirildi.

Citizen Lab'de kıdemli bir araştırmacı ve raporun yazarı olan John Scott-Railton, hacklemenin "agresifliği ve ısrarı"nı "çeneyi düşürme" olarak nitelendirdi.

AP'ye verdiği demeçte, Bukele'nin, cumhurbaşkanının düzenli olarak yalanları yayınlamakla suçladığı ülkedeki bağımsız medyaya karşı giderek artan düşmanca yaklaşımı göz önüne alındığında, hacklemenin özellikle ilgili olduğunu söyledi.

Scott-Railton, "Pek çok Pegasus vakası gördüm ama bu vakada özellikle rahatsız edici olan şey, El Salvador'da medyaya yönelik fiziksel tehditler ve şiddet içeren dille yan yana gelmesiydi" dedi. "Bu, bir diktatörlükte sizi şaşırtmayacak türden bir şey ama en azından kağıt üzerinde El Salvador bir demokrasidir" dedi.