Hindistan'ın Büyük Şehirleri Önümüzdeki Hafta COVID Vakalarının Zirvesini Görebilir

Uzmanlar, ülkenin Mayıs sonundan bu yana en yüksek günlük vaka sayısını bildirdiği için, başkent Yeni Delhi ve Mumbai gibi Hindistan şehirlerindeki yeni COVID-19 enfeksiyonlarının hızla yükseldikten sonra önümüzdeki hafta zirveye çıkabileceğini söylüyor.

Perşembe günü 247.417 yeni enfeksiyon, bir ay öncesine göre günlük vakaların 30 katından daha fazlaydı ve ülke genelinde Delta'nın yerini daha bulaşıcı Omicron varyantı aldıkça arttı. Toplam vaka sayısı 36.32 milyona ulaştı ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisinde kaldı.

Profesör Gautam Menon, "Bizim ve diğerlerinin modellemesi, büyük Hint şehirlerinin 20 Ocak'a yakın vakalarda zirvelerini görmesi gerektiğini, Hindistan'daki genel zirvenin ise biraz daha sonra, Şubat ayının başlarına kaydırılabileceğini gösteriyor" dedi.

Mumbai geçen Cuma günü en yüksek 20.971 enfeksiyon kaydetti, ancak o zamandan beri vakalar düşüyor. Şehir yetkilileri, COVID-19 hastane yataklarının yaklaşık yüzde 80'inin boş olmasıyla enfeksiyon oranının da düştüğünü söyledi.

Delhi Çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın 27.500'den fazla enfeksiyon bildirdi ve sağlık bakanı yerel basına bu hafta enfeksiyonların birkaç gün içinde düşmeye başlayabileceğini söyledi.

Federal ve eyalet sağlık yetkilileri, devam eden üçüncü dalgadaki enfeksiyonların çoğunluğunun hafif olduğunu, Nisan ve Mayıs aylarında yüz binlerce insanı öldüren önceki artıştan daha az hastaneye yatış ve ölümle birlikte olduğunu söylüyor.

Sağlık bakanlığı, parasetamol gibi yaygın ağrı kesicilerin COVID-19 nedeniyle hafif ateşi olan kişiler için yeterli olması gerektiğini söyledi. Yine de, bir hafta önce 80'den daha az olan 300 ilçede enfeksiyonlar artmaya başladığından, rehavete karşı uyarıda bulundu.

Yeni Delhi'deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi Sosyal Tıp ve Toplum Sağlığı Merkezi başkanı Rajib Dasgupta, "Diğer ülkelerden edinilen deneyimler, yeni vakalardan ziyade hastaneye yatışları takip etmenin/izlemenin daha pratik olduğunu bize bildiriyor" dedi.

"İlaç dışı müdahaleler - karantinalar vb. - hızlı ve amansız toplum iletimi ile alaka düzeyini giderek kaybediyor."

Delhi dahil birçok şehir ve eyalet yine de gece sokağa çıkma yasağı getirdi. Başkent ayrıca hafta sonları tamamen kilitleniyor ve hafta boyunca özel ofisleri, okulları ve restoranları kapattı.

Hindistan'daki enfeksiyonlardaki son artış, 10 Şubat'ta başlayacak 220 milyon kişiye ev sahipliği yapan Uttar Pradesh de dahil olmak üzere beş eyalette seçimlerden önce geldi.

Siyasi partiler, son birkaç haftadır on binlerce kişinin katıldığı büyük mitingler düzenliyor.