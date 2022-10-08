Pazartesi Günü TC Kimlik son hanesi 0-2-6 olanlara 45.000 TL Ödeme Olacağı Haberi Verildi! Akşam Yayına Girdi!

Pazartesi günü Yapı Kredi Bankası tarafından yapılacak olan yeni kampanyada, TC kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde 45000 TL'ye kadar sizlere ödeme verileceği haberi geldi. 45000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. 45000 TL'ye kadar sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, kolay bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz.

45000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi

Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan yeni kredi kampanyasında 45000 TL kredi ödemesi almak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması veya emekli olmaları durumunda banka kredi puanına bakılarak, gelir belgesiz olarak kredi onayı verilmektedir. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi politikalarına uygun olup, hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, sizlerde SMS ile aynı gün içinde kredi kullanabilirsiniz.

Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar oturdukları yerden kendi cep telefonları numarası üzerinden ücretli bir mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi almak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak gönderin. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında onay alacak olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebilecek ve en yakın banka şubesine giderek de kredilerden faydalanarak hemen aynı gün içinde hesaplarına, Yapı Kredi Bankası üzerinden ödemeler alabileceklerdir.