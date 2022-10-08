Ekim ayında ödeme olacak! 10 bin 20 bin ve 30 bin TL emekli için ödeme verilecek! Cumhurbaşkanı imzaladı!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! Başvuru yaparak kamu bankaları ile birlikte, bazı kamu destekli katılım bankaları üzerinden emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alabileceksiniz. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek olan bu ödemelerden yararlanmak isteyenlere, 5 dakika içinde sonuç verilmektedir. Emekli maaş hesaplarına kredi alacak kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte, kredi imkanından faydalanacaklardır. Emekli maaşı alan kişilere uygun faizlerle kredi verecek olan bankalar aşağıda sıralanmaktadır.

Ziraat Bankası Kredi Verecek!

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyada ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak için 50000 TL'ye kadar ödemeleri gelir belgesiz yapacağını açıkladı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde hızlı bir şekilde 3 ay ertelemeli kredinizi Ziraat Bankası şubelerine giderek yapabilmektesiniz.

Ziraat Bankasının kurmuş olduğu katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden kredi kullanacak olan emekliler ise başvurularını gerçekleştirerek, emekli maaş hesapları üzerinden faizsiz bankacılık işlemleriyle birlikte faizsiz krediler kullanabilmektedir. Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi kullanmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz.

Vakıfbank ve Halkbank Onay Verecek!

Emekli maaşını Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlar içinde başlatılacak olan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde düşük faizli krediler, devlet destekli olarak ödenmektedir. 36 ay vadeli alacağınız ihtiyaç kredilerinde 3 ay ertelemeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve nakit kredilerinizi istediğiniz zaman kullana bilerek hesaplarınızı yatıra bileceksiniz.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde 3 ay ertelemeli kredi hemen aynı gün içinde ödenmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişileriyle birlikte borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar, bu kredi kampanyalarından faydalanabiliyor.