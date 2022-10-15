Pazartesi Günü Sonrasında PTT Şubelerinin Önleri Kuyruk Olacak! Her Vatandaşa Nakit Ödemesi Verilecek

Pazartesi günü sonrasında PTT şubelerine giderek ihtiyaç kredisi kullanacak olan her vatandaşa, 18 yaşından büyük olması durumunda banka tarafından hızlı bir şekilde 40000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. Ptt ile birlikte aktif Bank arasında başlatılan yeni kredi kampanyasında kredi kullanacak olan kişilerin diğer bankalar üzerinden kredi notu yüzünden onay alamaması durumunda da PTT ve Aktif Bank, tüketici kredisi vereceğini duyurdu.

36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarına, PTT şubeleri üzerinden kolayca sadece kimliğinizle birlikte başvuru formunu doldurmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirecek ve 40000 TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz. Sadece banka şubelerine giderek değil, isterseniz cep telefonunuz üzerinden Aktifbankanın SMS kredi servisini kullanarak da dilediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilir ve onaylanan krediye hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz.

SMS KREDİ BAŞVURU

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin nakit ihtiyacı olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilecekleri kredi kampanyası, nakit ihtiyacı olan kişiler için oldukça umut verici bir kampanya olmaktadır.

40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara 90 gün ertelemeli kredi işlemleri yapılmaktadır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olan kişiler, onaylanan kredileri en yakın PTT şubeleri üzerinden kullanabildikleri gibi, ayrıca banka şubelerine gitmeden ev veya iş adresinde de kullanabilir.

Ptt üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri için emekli maaşına bu banka üzerinden alması gerekmektedir. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, dilediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilir ve yüksek limitli krediler ile birlikte borç kapatma kredileri de bu bankadan sizlere ödenmektedir.