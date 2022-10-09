Pazartesi, Çarşamba arasında hesaplara yapılacak ödeme limitleri belli oldu! Acil para isteyenler alacaklar!

Pazartesi ve Çarşamba günleri arasında nakit ihtiyacı olan kişiler başvuru yaparak nakit ödemeler alıyor. Acil para ihtiyacınızı gidermek için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içinde onay veriliyor. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda Pazartesi ve Çarşamba günü başvurunuzu aşağıdaki bankalardan yaparak, gelir belgesiz 50 bin TL'ye kadar kredi onayı alabileceksiniz. Pazartesi ve Çarşamba günü işleri yapacak olan vatandaşların başvuru yapmadan önce kredi notuna ve banka kredi siciline de bakması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olan ve banka kredi notu 1400 ve üzerinde olan kişilere 50 bin TL ödemeler bu hafta içi sayılacak düşük faizlerle verilecektir. Para ihtiyacınızın olması durumunda bu kampanyaları kaçırmayın!

QNB Finansbank Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapmak çok basit bir işlem karşılığında yapılmaktadır. Nakit kredi kullanacak olan kişilere, uygun faiz oranları ile birlikte, krediler hesaplarına yatırılmaktadır. Kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak kredi almak isteyenler, TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj atabilir, QNB mobil uygulamasına girebilir veya bankanın şubelerine giderek kimlikle başvuru yapabileceklerdir.

Garanti BBVA Kredi Başvurusu

Garanti bankası üzerinden işlem yapacak kişiler, banka kredi notuna göre işlem yapacak. Bunun için en yakın şubelere giderek kredi başvurusu yapacak olan kişilere, 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanacak. Nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle kredi imkanı verilecek ve bu kredilerde şartlara uygun olarak hemen ödeme alabileceksiniz. Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu şekilde sizlerde kredi sonucunuzu öğrenecek ve kredi notunuz uygun olması durumunda da hemen hesabınıza ödemeler alacaksınız.

Akbank Kredi Başvurusu

50 bin TL kredi alacak kişilere uygun faizlerle kredi verecek bir diğer banka Akbank. Akbank üzerinden başvuru yapmak da diğer bankalardakiler gibi oldukça basit. Kredi notunuza göre işlem yapacak ve bankanın SMS kredi servisini kullanarak hemen onay alacaksınız. Kredi notu uygun olan vatandaşlara KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atması durumunda bu bankadan anında sonuç alacakları kredi kampanyasına katılabileceklerdir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler onay alırsa, bu kredileri Akbank Direkt uygulamasından da kullanabilirler.