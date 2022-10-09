Gece açıklaması emekliyi sevindirdi! Emekli maaşını bankalardan alanlara 30.000 TL ödeme yapıldı.

Gece yapılan açıklama ile birlikte emekli maaş alan vatandaşlara 30000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesaplarınız aracılığıyla birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu nakit ödemelerinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı duyuruldu. Emekli maaşı alan vatandaşlar, 30000 TL kadar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve aşağıdaki bankalar üzerinden düşük faizli kredi alabileceklerdir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapacak olan emekliler emekli maaşını bu bankadan alıyor olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemleri de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 yapabilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında sizlere destek kredisi hemen ödenecek ve 30000 TL almanız durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmanıza olanak sağlanacaktır.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan emekli maaş müşterisi olması durumunda bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurup, onay alan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirip, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi işlem ödemeleri yapılacak ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır.

AKBANK

Akbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, Akbank şubelerine gitmeden işlemlerini Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 yapabilmektedir. Akbank, direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredileri hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Emekli maaşını bankadan almayan vatandaşlar, banka kredi puanı yüksek olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak, Akbank ihtiyaç kredisi başvurusuna katılabilir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.