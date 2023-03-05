Pazartes-Salı-Çarşamba Günü Ödeme Olacak! Banka Müşterisi Olan Kişiler 20.000 TL Alacak!

Pazartesi ve çarşamba günleri arasında nakit ödeme alacak olan vatandaşlar için 20.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. bankalar tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle 20.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte işlem yapacak olan bankalar açıklandı ve nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli kredi ödemesi vereceğini duyurdu.

Pazartesi ve çarşamba günleri arasında Akbank direkt uygulaması üzerinden vermiş olduğu İhtiyaç kredisinde 2.04 faiz oranları ile birlikte 20.000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere 855 TL taksit oranları ile birlikte aylık ödemeniz ile kredi imkanı sağlanmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi Bu banka üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir dilerseniz SMS atarak da Kredi kullanabilirsiniz.

20.000 TL 1.99 faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşlar ING Bank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 36 ay vadeli kredi başvurusu yaparlar ise 847 TL taksit ödemeli ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. 24 ay vadeli Bu banka üzerinden kredi almak istiyorsanız faiz oranları 1.74'e düşecek ve taksit oranları da 1078 TL'ye çıkacak.

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar özellikle bu iki banka üzerinden de yapmış oldukları tüm işlemlerde Kredi notuna bakarak hemen aynı gün içinde ödemeler alabilecekler onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri de hesaplarına yatırarak hemen kullanabileceklerdir. Akbank ve ING Bank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faizlerle bu işlemleri hızlı bir şekilde yapacak ve kredi ödemelerini istedikleri zaman mobil uygulamalar üzerinden de hesaplarına yatırarak kullandıracaktır.