Pasifik Çevresindeki Tsunami Tehdidi Azaldı

Pasifik çevresindeki devasa bir denizaltı volkanik patlamasından kaynaklanan tsunami tehdidi Pazar günü azaldı, ancak küçük bir ada ülkesi olan Tonga'yı kaplayan devasa bir kül bulutu, Yeni Zelanda'dan gelen gözetleme uçuşlarının hasarın boyutunu değerlendirmesini engelledi.

Uydu görüntüleri, Cumartesi günü gerçekleşen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağının, mavi Pasifik sularının üzerinde bir mantar gibi yükselen bir kül, buhar ve gaz tüyüyle muhteşem patlamasını gösterdi. Alaska kadar uzaktan bir ses patlaması duyulabilirdi.

Tonga'da, kıyıya çarpan tsunami dalgaları ve daha yüksek yerlere akın eden insanlar gönderdi.

Patlama interneti Tonga'ya kesti ve dünyanın dört bir yanındaki arkadaşları ve aile üyelerini endişeyle herhangi bir yaralanma olup olmadığını anlamak için temasa geçmeye çalışırken bıraktı. Hükümet web siteleri ve diğer resmi kaynaklar bile Pazar öğleden sonra güncelleme yapmadan kaldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Tonga'da henüz resmi bir yaralanma veya ölüm bildirimi olmadığını söyledi, ancak yetkililerin bazı kıyı bölgeleri ve daha küçük adalarla henüz temas kurmadığı konusunda uyardı.

“Tonga ile iletişim çok sınırlı kalıyor. Ardern, bunun Tonga topluluğu için büyük miktarda endişeye neden olduğunu biliyorum" dedi. Tongan kıyı şeridindeki teknelerde ve dükkanlarda önemli hasar olduğunu söyledi.

Ardern, yanardağın yaklaşık 64 km (40 mil) güneyindeki başkent Nuku'alofa'nın kalın bir volkanik toz tabakasıyla kaplandığını ve su kaynaklarını kirlettiğini ve tatlı suyu hayati bir ihtiyaç haline getirdiğini söyledi.

Yardım kuruluşları, yoğun kül ve dumanın yetkilileri insanlardan maske takmalarını ve şişe su içmelerini istemeye sevk ettiğini söyledi. Ardern, Yeni Zelanda'nın kül bulutunun 19km (63.000 fit) yüksekliğinde olması nedeniyle Pazar günü Tonga üzerinden bir gözetleme uçuşu gönderemeyeceğini söyledi. Ancak çabalar Pazartesi günü devam edecek, ardından tedarik uçakları ve donanma gemileri gelecek.

Herhangi bir uluslararası yardım çabasında karmaşık bir faktör, Tonga'nın şimdiye kadar herhangi bir COVID-19 salgınından kaçınmayı başarmasıdır. Ardern, Yeni Zelanda askeri personelinin tamamının aşılarının tam olduğunu ve Tonga tarafından belirlenen protokollere uymaya istekli olduğunu söyledi.

Alaska, Palmer'daki Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi'nin tsunami uyarı koordinatörü Dave Snider, volkanik bir patlamanın tüm okyanus havzasını etkilemesinin son derece olağandışı olduğunu ve gösterinin hem "alçakgönüllü hem de korkutucu" olduğunu söyledi.

Bir bilim gazetecisi, bir volkanolog ve Süper Volkanlar yazarı Robin George Andrews, Londra'dan Al Jazeera'ya “21. yüzyılın en enerjik [volkanik] patlamaları olduğunu” söyledi. “Ne yazık ki, bilim adamlarının bu tür bir yanardağ için 1000 yıllık bir olay olduğunu düşündüğü devasa bir patlama oldu. Tamamen şarj olmak yaklaşık 1000 yıl sürüyor” dedi.

"Yani, çok büyük miktarda magmayı çok patlayıcı bir şekilde serbest bıraktığı nokta civarında oldu. Atmosferi yoldan çıkaran patlamayı yaratan da buydu… Şok dalgası tüm dünyayı sardı.”