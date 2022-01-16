Fransız Parlamentosu COVID Aşı Geçişini Onayladı

Fransa parlamentosu, aşılanmamış insanları tüm restoranlardan, spor salonlarından ve diğer mekanlardan hariç tutacak bir yasayı onayladı - son derece bulaşıcı Omicron varyantının neden olduğu rekor sayıda enfeksiyon arasında hükümetlerin hastaneleri korumaya yönelik çabalarının merkezi önlemi.

Çin'de, Xi'an şehri, yetkililerin Delta varyantına atfettiği geçen ay bir koronavirüs salgınının ardından üç haftadan uzun süren karantinanın ardından kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya başladı.

Hindistan, son 24 saatte 271.000'den fazla vaka ile günlük en yüksek yeni yeni koronavirüs enfeksiyonu sayısını bildirdi. Bu arada, İngiliz The Times gazetesine göre, Birleşik Krallık'ta aşılı yolculardan gelecek aydan itibaren tatil dönüşünde COVID-19 testleri istenmeyecek.

Katar'da bebek COVID-19'dan öldü

Sağlık bakanlığı, Körfez ülkesinde hastalıktan nadir görülen bir çocuk ölümünü bildirerek, Katar'da üç haftalık bir bebeğin COVID-19'dan öldüğünü söyledi. Emirlik Halk Sağlığı Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Üç haftalık bir bebek, Covid-19'dan kaynaklanan şiddetli enfeksiyonun bir sonucu olarak ne yazık ki öldü." Dedi. Bebeğin bilinen başka bir tıbbi veya kalıtsal durumu yoktu ve pandemi başladığından bu yana ülkede ölen ikinci çocuktu.

Fransız parlamentosu aşı geçişini onayladı

Fransa parlamentosu, hükümetin aşı karşıtı protestocuların itiraz ettiği bir aşı geçiş belgesi de dahil olmak üzere COVID-19 virüsüyle mücadeleye yönelik son önlemlerine nihai onayı verdi.

Muhalefet partilerinin bazı hükümlerini çok zor bulması ile mecliste zorlu bir yolculuk geçiren yeni yasa, insanların restoran, kafe, sinema ve uzun mesafeli tren gibi halka açık yerlere girmeleri için aşı sertifikası almalarını gerektirecek.

Şu anda aşılanmamış kişiler, yakın zamanda yapılan bir COVID-19 testinin negatif çıktığı bu tür yerlere girebilmektedir. Cumartesi günü sağlık bakanlığına göre, nüfusun yaklaşık yüzde 78'i tamamen aşılanmış durumda.

Macaristan'da aşı karşıtı aşırı sağ miting yüzlerce kişiyi cezbetti

3 Nisan seçimleri öncesinde şiddetli bir aşı ve göçmen karşıtı mesaj üzerinde kampanya yürüten aşırı sağdaki Anavatanımız Hareketi tarafından düzenlenen bir mitingde Budapeşte'de binden fazla kişi COVID-19 aşısını protesto etmek için yürüdü.

“Aşılar zorunlu olmamalı! İnsanların "Aşılanmadım, suçlu değilim" ve "Yeter COVID diktatörlüğü yeter" yazılı pankartlar taşıdıkları mitingin sloganı, şantaja müsamaha göstermeyiz.

Macaristan'ın milliyetçi hükümeti, COVID-19 aşılarını yalnızca öğretmenler ve sağlık çalışanları için zorunlu hale getirdi.

Şimdiye kadar 10 milyon insan ve 40.237 kişinin COVID-19'dan ölümüyle Macaristan, batı Avrupa seviyelerinin gerisinde kalan yüzde 60'ın biraz üzerinde bir aşılama oranına sahip.