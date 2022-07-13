Paraf Kartlılar İçin Ödeme Yapılacak! İnternet alışverişinin yaygın olduğu şu günlerde birçok banka kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Paraf kart sahipleri için geçerli olan kampanya ise banka tarafından detaylı olarak açıklandı. Paraf kart ile tek seferde 500 TL ve üzeri internet alışverişi yapan müşterilere 120 TL'ye kadar ParafPara ekleneceği ifade edildi.

İnternet Alışverişi Şartı Aranıyor

Paraf kart sahipleri için özel olarak düzenlenen kampanyada sadece internet üzerinden yapılan sanal poslarla ödenen tutarların geçerli olduğu ifade edildi. Temmuz ayında başlayan bu kampanyadan en fazla 120 TL ParafPara kazanma imkânı olduğu da eklendi. 31 Temmuz'a kadar sürecek olan ParafPara kazanma kampanyasında ekstra talebin olmadığı da duyurular arasında yer aldı. İnternet üzerinden yapılan harcamalarda her 500 TL'lik alışverişe 30 TL ParafPara verileceği ve toplamda 120 TL'ye kadar çıkacağı belirtildi.

Normal market ya da diğer alışverişlerde fiziki olan cihazlarla ödeme yapılması halinde ParafPara kampanyasından yararlanılmayacağı bankanın müşterilerine ayrıntılı olarak ifade edildi. Sadece internet aracılığıyla ödenen alışverişlerde sanal poslardan ödenen tutarların kampanyaya dahil edileceği ve müşterilerin kartlarına ParafPara olarak ekleneceği de açıklandı.

Kampanyaya Katılımın Özel Şartları Nelerdir?

Paraf kart sahiplerine özel olarak sunulan ParafPara kazanma imkânı 31 Temmuz tarihine kadar sürecektir. Katılım için bazı şartların olduğu ve yapılması gerektiği de eklendi. İnternet alışverişi yapmadan önce kampanyaya Paraf mobil üzerinden katılımın sağlanması gereklidir. HEMEN KATIL butonuna tıklayan Paraflı müşteriler için süreç başlayacaktır. Aynı şekilde kısa mesaj yoluyla da kampanyaya dahil olunacağı ifade edildi. Kısa mesaj şeklinde katılım için KATIL yazarak 3404 numarasına kısa mesajın gönderilmesinin gerektiği ifade edildi.

Müşterilerin sahip olduğu bütün kartların kampanyaya dahil edileceği ve hangisi ile ödenen tutarda 500 TL'ye ulaşılırsa 30 TL ParafPara kazanılacağı da eklendi. Başka ekstra bir şartın aranmadığı ParafPara kampanyasında toplam 120 TL tutarındaki hedefe ulaşılabileceği eklendi. Müşterilerin kartların anında eklenen ParafPara puanları anlaşmalı iş yerlerinde anında kullanıma açılacaktır. Yüklenen ParafPara puanların son kullanım tarihide banka tarafından ayrıntılı olarak ifade edildi. 15.09.2022 tarihi ve 21.59 saatine kadar müşterilerin harcama yapmalarına imkân tanındığı da ifade edildi.