Para Sıkıntısı Olan Vatandaşlara Müjdeli Haber Var, Ziraat Bankası Dakikalar İçinde 55.000 TL Veriyor!

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya haberiyle birlikte vatandaşlara 55000 TL'ye kadar destek vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden acil destek kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler için müjdeli haber geldi. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada özellikle kredi desteği almak isteyen vatandaşlara 55000 TL'ye kadar 36 ay vade ile nakit kredi kullandıracak ve bu krediyle birlikte isteyen kişilerin borçlarını isteyen kişilerin de ihtiyaçlarını karşılayacak. ,

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu bu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sağlarken, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecek ve ne kadar kredi onayı aldığınız ile birlikte faiz oranlarını göreceksiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için bazı şartlar istiyor.

Ziraat Bankası kredi başvuru şartları

Ziraat Bankası vermiş olduğu bu kredi kampanyasında, vatandaşları, bireysel ihtiyaç kredisi vereceği için kişilerin düzenli olarak bir geliri olmasını istemektedir. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşı, bu banka üzerinden alınıyor ise kredi başvurusunda bulunabiliyor. Emekli olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa, emekli maaşını bu bankaya taşıdıktan sonra en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilir ve kredi notu düşük olsa bile kredi onay alabilir.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son çalışmış oldukları işyerlerinde enaz 6 aydır sigortalarının yatmış olması gerekiyor. Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunabilecektir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat, banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası, mobil uygulaması haricinde banka müşterisi olan kişiler en yakın banka şubesinden veya bankaların müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kredi başvurusunda bulunabiliyor.

ilk defa bu bankadan kredi kullanacak olan vatandaşlar, Ziraat bankasının şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilir ve para ihtiyacı olması durumunda 55000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilir.