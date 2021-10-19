Para ihtiyacı olan Ziraat Bankası’ndan Kredi Alabilecek! Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yeni Duyuru…

Para ihtiyacı hisseden vatandaşlara sevindirici haber Cumhurbaşkanı Tarafından geldi. Cumhurbaşkanı yaptığı duyuru ile nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşlar Ziraat Bankası aracılığı ile bu sıkıntısını giderebilecek. Başvuru yapan tüm vatandaşlar bankalara olan borçlarını bu kredi ile kapatabilecek. İhtiyaç kredisi başvurusu yaparak tüm ihtiyaçlarını bu şekilde karşılama imkânına sahip olacak. Bankalar tarafından işlem yapılmasına izin verilmeyen ve bankalar tarafından her hangi bir şekilde onay alamayan kişiler, kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası aracılığı ile işlem yaparak kredi alabilecek.

Kredi onayı alındıktan sonra hesaba aktarılan paranın ödemesini ilk ay için 3 ay ertelemeli şekilde ödeme yapılabilecek. Ziraat Bankası müşterisi olan kişilere en düşük faiz oranı ile kredi kullandırılabilecek. Ziraat Bankası tarafından emekli maaşını alan emekliler için herhangi bir şekilde başvuru bekletilmeden krediye onay verilecek.

Kredi Başvuru Nasıl Gerçekleştirilir?

Kredi kampanyasından faydalanmak için Ziraat Bankası şubelerine başvurulabilir. Bunu yanı sıra internet bankacılığı kullanılarak işlem yapma imkânı da mevcuttur. Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması kullanılarak kredi hakkı sorgulanabilir. Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesi kullanılarak kredi kampanyasından faydalanmak için başvuru formunun doldurulması gerekir. Başvuru formu doldurulduktan sonra düşük faizli krediden faydalanabilmek için gerekli şartları sağlamak yeterlidir. Başvuru formunu doldurmuş olan kişiler genel müdürlük değerlendirilmesine tabi tutulur. Değerlendirme sonucu 100.000 TL ye kadar kredi değerlendirilmesi yapılarak değerlendirme sonucu kişiye bildirilir.

Ziraat Bankası’nın Uygulamaya Koyduğu İhtiyaç Kredisi Genel Şartları Nelerdir?

İhtiyaç kredisi ile ilgili kredi kampanyasını duyuran Ziraat Bankası, yoğun talepleri karşılamaya çalışıyor. Kampanyadan yararlanma imkânı olup olmadığının sorgulanması için Ziraat Bankası şubelerine veya Ziraat Bankası resmi internet sitesine başvurarak bilgi alınabilir. TC kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucu kredi kullanma hakkına sahip olup olmayacağınızı öğrenebilirsiniz. Kredi notunuzu sorgulayarak ne kadar limitli kredi kullanacağınızı, kredi kullanımında kefile ihtiyaç olup olmadığını öğrenebilmek imkânınız mevcuttur. Ön onay alındıktan sonra kredi almaya hak kazandığınızda kredi tutarı hesabınıza aktarılır. Tüm ihtiyaçlarınızı gidermek için alınan kredi sizi rahatlatacaktır.