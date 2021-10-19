Emekli Sonunda Ödeme Alıyor, Son Dakika 2000 TL Ödemeler Bugün Başladı

Emekli olan kişilerin son zamanlarda merak ettiği konulardan bir tanesi bankaların yapmış olduğu nakit avans kampanyaları oluyor. Emekli olan kişilere yapılan bu kampanyaları her bankanın vermediği görülmektedir. Emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden artı para başvurusu yaprak bu parayı istediğiniz zaman acil durumda kullanabileceksiniz. Emekli olan kişiler Bu paraları almak istiyorlarsa son dakika kampanyası yapan kamu ve özel bankaları üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak 2.000 TL'ye kadar ödeme alabilirler. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler artı para olarak 2000 TL ödeme alabiliyorlar. Üstelik kredi notu yüksek olan emekliler daha yüksek limitlerde de 2000 TL'ye ve üzerinde nakit avans onayı alabilirler.

Vakıfbank 2000 TL nakit avans kampanyası bugün başlıyor...

Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan kişiler eğer daha önce artı para kullanma duysa hemen mobil uygulamaya girerek buna daha kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir ve 2000 TL ile üzerinde nakit avans onayı alabilirler.

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda verilecek olan bu nakit avans kampanyası sizin kredi notunuza göre onay verilecektir. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler nakit avans haricinde ayrıca 750 TL'ye kadar emekli promosyonu da alabiliyorlar. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda ayrıca yüksek limitli ihtiyaç kredisi de kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası en düşük 2000 TL en yüksek 20.000 TL nakit avans veriyor.

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası emekli olan müşterilerin ilk tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanan kişiler artı para olarak 20.000 TL'ye kadar nakit avans alabiliyor. Ziraat Bankası müşterisi olan kişiler bankadan internet bankacılığı şifresi alarak Ziraat bankası'nın mobil uygulamasına girebilir ve buradan tüm bankacılık işlemlerini yapabilir. Ziraat bankası'nın mobil uygulamasına giren emekliler ihtiyaç kredisi başvurusu yapabildikleri gibi ayrıca nakit avans başvuru limitlerini de buradan işlem yaparak hesaba aktarabilirler.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi diğer özel ve kamu bankalarından da emekli maaşı almanız durumunda bankaların mobil uygulamalarına girerek buradan kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir ve her zaman kullanabileceğiniz artı parayı kendi emekli maaşı hesabınıza aktarabilirsiniz.