İş Bankası ve 3 Dev Banka Duyuru Yaptı: Başvuran Tüm TC Vatandaşlarına 75.000 TL Ödenecek!

Son dakika kampanyasi ile birlikte 75000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler bireysel ihtiyaç kredisi olarak İş bankası Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Denizbank üzerinden kredi onay alabilecekler. Nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bankaların kendi kredi politikalarına uygun olarak düşük faiz oranları ile 24 ay vadeli 75000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Kredi almak isteyen vatandaşlar, bu dört banka üzerinden işlem yaparak istedikleri zaman istedikleri ihtiyaçlarda kredi kullanabilecek. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları duyuru ile birlikte vatandaşlar, bu dört banka üzerinden hem banka şubeleri aracılığı ile hemde internet aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.

İş Bankası

Kampanyayı başlatan İş Bankası, SMS kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara hem banka şubesinden hem internet sitesinden hem de kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurusu alacak. Size en yakın banka şubesine giderek işlem yapmak istiyorsanız, İş Bankası şubelerine giderken kimliğinizi ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz yeterli olacaktır. Banka hesabı olan vatandaşlar, 75000 TL kredi kullanmak için iş cep uygulamasına giriş yapabilir ve buradan kredi başvurusunda bulunabilir.

Garanti Bankası

Son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettiren Garanti Bankası banka şubelerine gelen kişilere kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz 75.000 TL kredi onayı veriyor. Banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden 36 ay vadeli 50000 TL ile 50000 TL üzerindeyse 24 ay vadeli kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası

Düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası şubelerine giderken kimliğinizi ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz yeterli olacaktır. Banka hesabı olan vatandaşlar, 75000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu için şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilir.

Denizbank

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Denizbank sizlere, SMS ile kredi başvurusu imkanı sağlayarak, oturduğunuz yerden 75000 TL kredi onayı sunacak. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 32 80 numarasına gönderebilir. 32 80 numarasına yazmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek bu krediyi hızlı bir şekilde kullanılabilir.