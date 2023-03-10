Aile Bakanlığı’ndan Her Haneye Yardım! T.C Kimlik Numaranızla Kontrol Edin

Aile Bakanlığı tarafından her aileye yardım sağlanacak. TC kimlik numarası ile kontrol edebilirsiniz. Yardımdan hangi aileler yardım alabilecek? Aile yardımı hakkında bilinmesi gerekenler…

Şartları Sağlayan Her Aileye Nakit Yardım

Her aile, şartları sağlaması durumunda Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım almaya hak kazanabilir. Şartların sağlanması halinde bakanlıktan nakit yardım alınabilir. TC kimlik numarası ile e devlet üzerinden sorgulama yapılarak yardım alıp almama konusunda bilgi edinebilirsiniz. Sosyal yardım olarak 1 100 TL ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemeleri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre 1 100 lira nakit yardım yapılacak. Koşulların sağlanması durumunda bakanlık yardım olarak 1 100 TL tutarında ödeme yapacak. Peki, yardımlardan kimler yararlanabilecek?

12 Ay Boyunca 1.100 TL Ödeme Yapılacak

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için müjdeli haber bakanlıktın geldi. Yol boyunca sosyal yardım yapılacak. TC kimlik numarası ile yardım alınıp alınmayacağı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Henüz başvuru yapmayan kişiler e devlet üzerinden başvurularını yapabilir. Yapılacak ödemeler her hanenin kazancına göre farklılık gösterir. Ne kadar az kazancınız var ise, alınacak yardım da o kadar artıyor.

E-Devlet Üzerinden Başvuru Yaparak Ödemeler PTT’den Alınıyor

Aile Bakanlığı tarafından yapılan başvuru sonucu olumlu sonuç alan ailelere sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Başvuru için bakanlık iki farklı yol sunuyor. Bunların ilki e devlet uygulaması üzerinden başvuru doldurarak başvuru yapılması geliyor. Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduğunda PTT kurumundan sosyal yardım parası alabilirsiniz.

Bunun yanı sıra doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına giderek Sosyal Yardım ödemesi için başvuruda bulunabilirsiniz.