Nobel Ödülleri Neden Bu Kadar Önemli?

Kuruluşun ödülleri neden bu kadar prestijli ve önceki kazananlardan bazıları kimler?

Ünlü geçmiş kazananlar

Eski ABD Başkanı Barack Obama, "uluslararası diplomasiyi ve halklar arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik olağanüstü çabaları" nedeniyle 2009 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

Başkan Obama, "şaşırdığını ve derinden alçaldığını" ve bunu bir "eylem çağrısı" olarak kullanacağını söyledi. Ancak, özellikle son adaylık tarihinden 12 gün önce görevde olduğu için ödülüne yönelik eleştiriler vardı.

Diğer önemli kazananlar arasında eski ABD Başkanı Jimmy Carter (2002); çocuk eğitimi aktivisti Malala Yousafzai (paylaşılan 2014); Avrupa Birliği (2012); Birleşmiş Milletler ve o zamanki genel sekreteri Kofi Annan (paylaşılan 2001); ve Kalkütalı Aziz Teresa (1979).

Albert Einstein (fizik 1921), Marie Curie (fizik 1903 ve kimya 1911) ve Harold Pinter (literatür 2005) de Nobel ödülleri aldı.

İki kişi - 1964'te yazar ve filozof Jean-Paul Sartre ve 1973'te Vietnamlı politikacı Le Duc Tho - ödülü reddetti ve dört kişi daha ülkeleri tarafından reddetmek zorunda kaldı.

2016'da şarkıcı Bob Dylan'ın edebiyat ödülünü kabul edip etmeyeceği konusunda belirsizlik vardı ve sonunda Haziran 2017'de ödül için konferansını verdi.

Verilen ödüller nelerdir?

Nobel ödülleri, fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış alanlarında verilen bir dizi yıllık ödüldür. Son 12 ayda "insanlığa en büyük faydayı sağlayan" kişilere verilir.Alıntı, İsveçli işadamı ve dinamitin mucidi Alfred Nobel'in vasiyetinden alınmıştır. İlk kez 1901'de verilen ödülleri başlatmak için servetinin çoğunu bir fona bıraktı. 1968'de İsveç merkez bankası tarafından bir ekonomi bilimleri ödülü eklendi, ancak Nobel ödülü sayılmaz.

Nasıl çalışırlar?

Ödül her yıl her kategoride farklı kuruluşlar tarafından verilmektedir. Altı kişiden beşi İsveç'te, Nobel Barış Ödülü ise Norveç'te seçildi.

Akademisyenler, üniversite profesörleri, bilim adamları, önceki kazananlar ve diğerleri aday gösterir. Nobel Vakfı'nın kurallarına göre, kısa listelerin 50 yıl boyunca yayınlanmasına izin verilmiyor.

Ödül kazananlara, antik Yunanistan'daki yarışmaların galiplerine verilen defne çelengi anlamına gelen laureates denir. Her ödülü birden fazla, ancak en fazla üç kişi kazanabilir.

Ödülün verilmediği birkaç yıl oldu - çoğunlukla iki dünya savaşı sırasında.

Ve Nobel Vakfı kuralları, belirli bir kategoride ödülü hak eden kimse yoksa, ödül verilmediğini ve para ödülünün bir sonraki yıl için saklandığını belirtir.

Kazananlar ne alıyor?

Her ödülün alıcısı üç şey alır:

her biri benzersiz bir sanat eseri olan bir Nobel diploması

bazı farklı tasarımları olan bir Nobel madalyası

10 milyon İsveç kronu (836.000 £; 1.1 milyon $) nakit ödül - birden fazla olduğunda kazananlar arasında bölünür. Parayı almak için bir ders vermeleri gerekiyor.

Ödüller, Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Stockholm ve Oslo'da düzenlenen törenlerde takdim edildi.

Bazı ödül sahipleri kazançlarıyla ne satın aldı?

Marie ve Pierre Curie, 1903'te fizik ödüllerini daha fazla bilimsel araştırma için kullandılar ve 2006 fizik ödülü sahibi John Mather, parasını vakfına bağışladı.

1993'te İngiliz biyokimyacı Richard Roberts, ilaç kazancını bir kroket çimenliğinde harcarken, 1993 ödüllü arkadaşı Phillip Sharp, 100 yıllık Federal tarzı bir ev satın aldı. 2001 tıp galibi Sir Paul Nurse, kendisine yüksek kaliteli bir motosiklet satın aldı.

Bu arada, 2006 edebiyat ödüllü Orhan Pamuk, İstanbul'da bir müze kurdu.

2021 kazananları kimler?

Tıp: David Julius ve Ardem Patapoutian

Fizik: Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi

Kimya: Benjamin List ve David MacMillan

Edebiyat: Abdulrazak Gurnah

Barış: Maria Ressa ve Dmitry Muratov